Двух причастных к вымогательству взятки полицейских уволили из органов в Адыгее

Майкоп, 18 августа. Двух полицейских уволили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство правоохранителей.

Пресс-служба МВД республики сообщила, что по факту происшествия была проведена служебная проверка. По их данным, еще один сотрудник отстранен от занимаемой должности из-за возможной причастности к преступлению. Если вина правоохранителя будет доказана, его уволят из органов.

Напомним, СК предъявил обвинение троим бывшим оперативникам, которые подозревались в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.