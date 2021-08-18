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Двух причастных к вымогательству взятки полицейских уволили из органов в Адыгее

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:33
Происшествия
Двух причастных к вымогательству взятки полицейских уволили из органов в Адыгее
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Майкоп, 18 августа. Двух полицейских уволили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство правоохранителей.

Пресс-служба МВД республики сообщила, что по факту происшествия была проведена служебная проверка. По их данным, еще один сотрудник отстранен от занимаемой должности из-за возможной причастности к преступлению. Если вина правоохранителя будет доказана, его уволят из органов.

Напомним, СК предъявил обвинение троим бывшим оперативникам, которые подозревались в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

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