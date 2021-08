Спасение утопающих: как мир встречает новую волну беженцев из Афганистана

Падение Кабула привело к взрывному росту количества беженцев из Афганистана. Мир облетели кадры огромных скоплений людей на таджикской границе, «наводнения» кабульского аэропорта отчаянными афганцами, а также свидетельства трагической гибели тех, кто попытался зацепиться за покидающие взлетную полосу самолеты.

Профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, кто и почему бежит из страны, как мир принимает новую волну беженцев и как России следует к ней относиться.

Количество афганцев, покинувших свою родину или желающих это сделать как можно быстрее, не поддается подсчету ввиду колебания этих чисел и отсутствия какой-либо отчетности. По всей видимости, речь идет о сотнях тысяч человек.

При этом основной «напор» принимают на себя Узбекистан и Таджикистан. Страны Запада, в свою очередь, не имеют общей стратегии по данному вопросу. Так, США и Великобритания заявили о намерении принять по 20-22 тысячи человек в течение нескольких лет, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил о необходимости закрытия границ. Чили согласилось принять десять афганских семей, Эстония — десять человек, а Словения — всего пять.

При всем этом Еврокомиссия призвала ЕС отказаться от принудительной репатриации иммигрантов в Афганистан и увеличить квоты на прием беженцев.

Андрей Казанцев поясняет, что бегут те, кто ощущает угрозу своей жизни: сотрудничавшие с иностранцами подрядчики и переводчики, обслуживающий персонал, охранники, чиновники, силовики. Также бежит интеллигенция, которая помнит, что совершал «Талибан»1 (запрещен в РФ) 20 лет назад. Чувствуют себя в опасности и представители национальных меньшинств, которые подвергались преследованиям со стороны боевиков.

Эксперт отмечает, что наибольшие усилия по вывозу беженцев предпринимают Великобритания и США. Это, на его взгляд, связано с одним простым фактором: именно эти две страны сыграли главные роли в период оккупации Афганистана. Они хотят спасти тех, кто с ними работал, в противном случае им грозит «потеря лица».

Собеседник ФАН констатирует тот факт, что Европа не желает встречать новую волну беженцев, так как в последние 20 лет она и так принимает иммигрантов из Сирии, Ирака, стран Африки и самого Афганистана. Даже в случае с Великобританией и Соединенными Штатами речь идет только о тех людях, которые оказывали содействие их войскам и дипломатам.

E.U. says Turkey will be 'very important' in limiting Afghan refugees from reaching Europe https://t.co/7koKgoI9hO | ▪ Ahval News pic.twitter.com/FCgz8uphLo