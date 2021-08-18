Спасение утопающих: как мир встречает новую волну беженцев из Афганистана

Падение Кабула привело к взрывному росту количества беженцев из Афганистана. Мир облетели кадры огромных скоплений людей на таджикской границе, «наводнения» кабульского аэропорта отчаянными афганцами, а также свидетельства трагической гибели тех, кто попытался зацепиться за покидающие взлетную полосу самолеты.

Профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, кто и почему бежит из страны, как мир принимает новую волну беженцев и как России следует к ней относиться.

Массовый исход

Количество афганцев, покинувших свою родину или желающих это сделать как можно быстрее, не поддается подсчету ввиду колебания этих чисел и отсутствия какой-либо отчетности. По всей видимости, речь идет о сотнях тысяч человек.

При этом основной «напор» принимают на себя Узбекистан и Таджикистан. Страны Запада, в свою очередь, не имеют общей стратегии по данному вопросу. Так, США и Великобритания заявили о намерении принять по 20-22 тысячи человек в течение нескольких лет, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил о необходимости закрытия границ. Чили согласилось принять десять афганских семей, Эстония — десять человек, а Словения — всего пять.

Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan: "Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants" pic.twitter.com/YylLSysGR6 — BFMTV (@BFMTV) August 16, 2021

При всем этом Еврокомиссия призвала ЕС отказаться от принудительной репатриации иммигрантов в Афганистан и увеличить квоты на прием беженцев.

Андрей Казанцев поясняет, что бегут те, кто ощущает угрозу своей жизни: сотрудничавшие с иностранцами подрядчики и переводчики, обслуживающий персонал, охранники, чиновники, силовики. Также бежит интеллигенция, которая помнит, что совершал «Талибан»1 (запрещен в РФ) 20 лет назад. Чувствуют себя в опасности и представители национальных меньшинств, которые подвергались преследованиям со стороны боевиков.

«Что им грозит? «Талибан» заявил, что мстить не будет, но эти люди ему не верят. В прошлый раз талибы осуществляли жесточайшие казни. Кроме того, во время войны они проводили кампанию очень жесткого террора, и очень многие не верят, что талибы в одночасье превратятся в гуманистов. Это воспринимается как тактическая хитрость в восточном стиле: «Вы подождите, а мы вас потом казним», — объясняет Казанцев.

Нежелательные гости

Эксперт отмечает, что наибольшие усилия по вывозу беженцев предпринимают Великобритания и США. Это, на его взгляд, связано с одним простым фактором: именно эти две страны сыграли главные роли в период оккупации Афганистана. Они хотят спасти тех, кто с ними работал, в противном случае им грозит «потеря лица».

«А те страны, которые там «не светились», никого не хотят принимать. Плюс Макрон сразу предупредил об угрозе новой волны беженцев, что Европе не нужно. Литва уже стену хочет построить на границе с Белоруссией, потому что прошлый наплыв беженцев из Ирака привел к сложностям. Литовцы пытались их «выталкивать» в Белоруссию, а белорусские пограничники в ответ стреляли, отгоняя тех обратно в Литву», — напоминает профессор.

Собеседник ФАН констатирует тот факт, что Европа не желает встречать новую волну беженцев, так как в последние 20 лет она и так принимает иммигрантов из Сирии, Ирака, стран Африки и самого Афганистана. Даже в случае с Великобританией и Соединенными Штатами речь идет только о тех людях, которые оказывали содействие их войскам и дипломатам.

«Для самих беженцев лучше всего, если их примут западные страны, куда они все и бегут. Для западных стран будет лучше, если беженцы застрянут где-нибудь в странах Центральной Азии, в Иране, Пакистане. Для России же будет лучше, если беженцы до ее территории вообще не дойдут. <…> Россию они вряд ли рассматривают как конечную цель эмиграции и, скорее всего, попробуют через ее территорию пройти дальше в Европу», — рассуждает Казанцев.

E.U. says Turkey will be 'very important' in limiting Afghan refugees from reaching Europe https://t.co/7koKgoI9hO | ▪ Ahval News pic.twitter.com/FCgz8uphLo — Ahval (@ahval_en) August 18, 2021

По мнению эксперта, Российская Федерация могла бы попробовать смягчить для себя последствия новой волны беженцев через контакты по линиям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Дело в том, что беженцы из Афганистана могут дойти до России через территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Эти страны пользуются привилегиями при пересечении границы, то есть если беженцы проникнут в Киргизию, то дальше для них путь будет открыт. А таджикский и киргизский паспорта несложно купить, они стоят небольших денег. К настоящему моменту на данном направлении еще не предпринимались значимые меры, потому что этот вопрос обострился буквально только что», — заключил профессор.

Горе побежденным

Образование многотысячных толп, желающих покинуть Афганистан, вполне объясняется рационально: городское население в течение предыдущих 25 лет наблюдало теракты и расправы со стороны талибов и вполне достоверно представляет себе суть радикального ультрарелигиозного течения. На этот раз организация объявила о прощении тех, кто ранее противостоял ей или оказывал содействие ее врагам.

Впрочем, выражающаяся в насилии месть оставит «Талибан» с нулевыми шансами на международную легитимацию, и лидеры движения понимают это. Однако убедить в этом ни самих афганцев, ни мировое сообщество они пока не сумели — сейчас от боевиков ждут не слов, а подтверждения громких заявлений о желании прекратить бесконечную и разрушительную войну.

1 Организация запрещена на территории РФ.