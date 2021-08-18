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Египет планирует создать новые линии электроэнергетической связи с Ливией
Весь мир
Египет планирует создать новые линии электроэнергетической связи с Ливией
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Каир, 18 августа. Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси принял министра электроэнергетики и возобновляемых источников Мохаммеда Шакера и премьера Мустафу Мадбули, чтобы обсудить ход подключения к электросетям Ливии.

Пресс-секретарь президента разъяснил, что рассмотрели текущие исследования по повышению пропускной способности коммуникационных сетей между Каиром и Триполи, состояние уже существующих станций и создание новых каналов связи с североафриканской страной.

Ранее министр электроэнергетики Египта заявлял о планах увеличить мощность линии связи с Ливией примерно до двух-трех тысяч мегаватт. По его словам, в настоящее время национальная компания по передаче электричества исследует, как с существующих 240 мегаватт достигнуть 500.

«Каир стремится поставлять электроэнергию в Ливию с высочайшим уровнем качества и отличного обслуживания», — заверил Мохаммед Шакер.

Проекты по электрическому соединению превратят Египет в глобальный энергетический центр, который соединится с Африкой, Европой и государствами Персидского залива. Продолжаются исследования по объединению энергетики с несколькими странами, что позволит воспользоваться огромным потенциалом континента.

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