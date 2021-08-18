Аналитик Купцикевич назвал негативно влияющие на рубль факторы

Москва, 18 августа. Основными факторами риска в нынешних экономических условиях для рубля являются непредсказуемая политическая ситуация и сворачивание программы «количественного смягчения» ФРС США.

Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он констатировал, что геополитическая ситуация находится в стадии нестабильности. Взлетела стоимость газа, но под влиянием краткосрочных факторов, что грозит резким падением. В странах Юго-Восточной Азии и Китае могут снизиться темпы роста при увеличении заболеваемости коронавирусом, пишет «Инвест-Форсайт»

Кроме того, сворачивание программы «количественного смягчения» Федеральной резервной службой (ФРС) США также становится негативным фактором влияния на российскую валюту. Такой сценарий уже реализовывался до 2014 года. Однако позитивным моментом является неуязвимость рубля перед падением цен на нефть, добавил Купцикевич.

Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ за 18 августа.