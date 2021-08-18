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Минпросвещения России не планирует вводить дистанционное обучение в школах

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:14
Общество
Минпросвещения России не планирует вводить дистанционное обучение в школах
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 18 августа. Новый учебный год в России пройдет в оффлайн-режиме. Введение дистанционной формы обучения в связи с пандемией COVID-19 в настоящий момент не планируется.

Министерство просвещения РФ не планирует отказываться от традиционной очной системы обучения в новом учебном году. Об этом в рамках педагогического форума в Пензе заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками», — объяснил он.

Министр подчеркнул, что новый учебный год начнется в очном формате с соблюдением всех мер профилактики, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Информационные технологии же являются лишь дополнением к традиционной системе и могут применяться в зависимости от методик, практикуемых учителем, заключил он.

Как сообщалось ранее, в одной из школ Краснодара набрали 840 учащихся. Для организации их обучения было сформировано 28 классов, которые традиционно будут названы по буквам алфавита.

Около половины россиян (48%) тратят на подготовку ребенка к школе меньше 20 тысяч рублей. При этом еще 25% планируют потратить до десяти тысяч рублей, передает издание «Ридус».

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