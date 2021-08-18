Доля просроченных россиянами микрозаймов превысила 30% в 2021 году

Москва, 18 августа. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало рост доли просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО).

Их доля увеличилась с начала текущего года на 7,9% и по состоянию на 1 августа достигла 33,4%. За последний месяц рост составил 2,6%, на 1 июля доля пророченной задолженности оценивалась в 30,8%, передает ТАСС.

Однако ситуация не выглядит угрожающей, поскольку специфика работы МФО предполагает отработанный механизм реализации просроченных долгов, а риски заложены в стоимость продукта, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, вероятной реакцией кредиторов на рост просрочки может оказаться увеличение критериев отбора клиентов и выдача займов только наиболее благонадежным клиентам.

Вместе с тем задолженность физлиц перед банками на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.