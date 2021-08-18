Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 21:31
21:21
Общество
Хранители кодекса чести: День офицера России от Петра I до наших времен
21:21
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
21:21
Весь мир
Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны
21:14
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
21:09
Весь мир
Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона
21:07
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
21:01
Политика
Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан
21:00
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram
21:00
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Все новости

Доля просроченных россиянами микрозаймов превысила 30% в 2021 году

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:12
Экономика
Доля просроченных россиянами микрозаймов превысила 30% в 2021 году
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 18 августа. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало рост доли просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО).

Их доля увеличилась с начала текущего года на 7,9% и по состоянию на 1 августа достигла 33,4%. За последний месяц рост составил 2,6%, на 1 июля доля пророченной задолженности оценивалась в 30,8%, передает ТАСС.

Однако ситуация не выглядит угрожающей, поскольку специфика работы МФО предполагает отработанный механизм реализации просроченных долгов, а риски заложены в стоимость продукта, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, вероятной реакцией кредиторов на рост просрочки может оказаться увеличение критериев отбора клиентов и выдача займов только наиболее благонадежным клиентам.

Вместе с тем задолженность физлиц перед банками на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Доля просроченных россиянами микрозаймов превысила 30% в 2021 году
кредиты мфо микрозаймы просрочка нбки микрокредитование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru