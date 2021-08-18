Лавров переговорил с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

Москва, 18 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Об этом сообщил МИД РФ.

Боливарианская Республика выступила инициатором беседы с Москвой. Стороны 18 августа обсудили актуальные вопросы взаимодействия на международных площадках.

Лавров и Гомес переговорили о двусторонней повестке дня. Внешнеполитическое ведомство опубликовало на сайте полное содержание беседы.

Глава МИД РФ ранее созвонился с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Министры обсудили ситуацию в Афганистане.