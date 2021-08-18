Мотоциклист без прав устроил смертельное ДТП в Ивановской области

Иваново, 18 августа. Страшная авария с участием мотоцикла произошла в городе Тейково Ивановской области. Смертельные травмы получил 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным правоохранителей, мотоцикл Honda под управлением 27-летнего мужчины на высокой скорости врезался в Audi, за рулем которой находился 64-летний пенсионер, а в салоне — 72-летняя супруга и внук. Мальчик получил серьезные травмы и скончался на месте до прибытия медиков.

Пожилые супруги отказались от госпитализации, а водителя мотоцикла увезли в больницу. Оказалось, что он не имел прав на управление транспортным средством. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Еще одно смертельное ДТП произошло под Красноярском. Легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб, еще четверо пострадали.