Плохая память Украины: зачем Киев зовет бывшего агрессора на саммит «Крымской платформы»

В своем стремлении больнее ударить по России руководство Украины старательно забывает самые темные и мрачные страницы Великой Отечественной войны и дружит с теми, кто все еще надеется оторвать себе кусок страны. Направив в Бухарест приглашение на пропагандистский саммит «Крымская платформа», Киев вычеркнул из своей истории немаловажный факт — Румыния ровно 80 лет назад уже оккупировала значительные территории Украины.

О том, как по воле маршала Антонеску была создана оккупированная «Транснистрия», как Бухарест эксплуатировал в годы войны богатые житницы Украины и почему Киев не обращает внимания на хищнические амбиции Румынии, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Приглашение летит в Бухарест

О том, что Румынию активно призывают к участию в продвигаемой Украиной «крымской» инициативе, стало известно в сентябре 2020 года. Тогда в рамках рабочего визита в Бухарест украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время переговоров с местным коллегой Богданом Ауреску проинформировал коллег-дипломатов о создании «Крымской платформы» — международной площадки для консолидации усилий по возвращению Крыма. Тогда же Кулеба пригасил румынскую сторону присоединиться к ее созданию.

в ходе сегодняшнего визита в Румынию, министры МИД стран Богдан Ауреску и Дмитро Кулеба сообщают об успешных переговорах по двусторонним экономическим проектам, сотрудничеству по линии НАТО и правам украинских и румынских миноритариев на образование на родном языке ???????????????? pic.twitter.com/WdGe7DxLYO — Румынская сотня ???????????????? (@latiniano) September 8, 2020

Повторно приглашение на «Крымскую платформу», проведение которой назначили в Киеве на 23 августа, президенту Румынии Клаусу Йоханнису передал лично президент Владимир Зеленский в мае.

«Зеленский … лично пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года», — сообщает пресс-служба офиса президента страны.

Хотя Россия неоднократно проговаривала, что вопрос о пересмотре итогов референдума в Крыму 2014 года не подлежит обсуждению, Украина по-прежнему пытается продвинуть идею о возвращении Крыма под свой контроль на международном уровне. Однако, что показательно, в списке участников «Крымской платформы» оказалась именно Румыния — страна, которая нанесла огромный ущерб Украине в период Великой Отечественной войны и превратила часть ее территорий в собственную колонию.

Шаги кондукэтора

Ровно восемьдесят лет назад, 19 августа 1941 года кондукэтор («вождь») Румынии Ион Антонеску подписал Декрет №1 о создании администрации региона «Губернаторство Транснистрия» на оккупированной румынскими войсками территории Украинской ССР. В тот момент Румыния под прямым диктатом Антонеску выступила на стороне нацистской Германии во время ВОВ. Символично, что за две недели до подписания декрета будущий маршал получил Рыцарский крест Железного креста.

В результате под оккупацией румынских фашистов оказались обширные житницы УССР — почти 100 тысяч квадратных километров. В соответствии с немецко-румынским договором, подписанным 30 августа 1941 года в Бендерах, территория между Южным Бугом и Днестром, включающая части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобережную часть Молдавии, переходила под юрисдикцию и управление Бухареста.

1942 г. Транснистрия. Румыны ремонтируют Вороновский дворец и колоннаду. Теперь тут будет жить их губер. #Одесса pic.twitter.com/pw3Qs1THYA — Одесская исти́рия (@OdessaHistory) August 10, 2015

Возглавил румынскую оккупационную администрацию в городе Тирасполь губернатор Георгий Алексяну — бывший профессор права в Черновицком университете и убежденный националист. Примечательно, что в течение 1938 года Алексяну находился на должности резидента румынского короля Кароля II в цинуте Сучава и исполнял обязанности губернатора Буковины. Там он проводил жесткую политику румынизации этнических украинцев.

В частности, 1 декабря 1938 года им было издано постановление, запрещающее использование украинского языка в общественных местах. В магазинах, банках, учебных заведениях, на предприятиях вывешивались таблички с надписью: «Разговаривать только на румынском языке». Нарушители подвергались различным административным наказаниям и побоям со стороны полиции.

Массовый террор

Грубо говоря, украинцы Румынии испытали на себе точно такие же притеснения со стороны властей, как и национальные меньшинства в современной Украине под властью Зеленского. Но все это были только цветочки по сравнению с тем, какой размах приобрели террор и притеснения нацменьшинств в годы «Транснистрии» в 1941-1944 гг.

На захваченных территориях Украинской ССР маршал Антонеску и профессор-губернатор Алексяну развернули безжалостную политику геноцида по отношению к национальным меньшинствам. Вслед за румынскими евреями, которые были депортированы в концлагеря по первому требованию Третьего Рейха, пострадали и украинские евреи: массовые расстрелы начались после объявления Антонеску их «вражеским населением». В итоге, из 300 тысяч евреев, проживавших в Одесской, Винницкой и Николаевской областях до войны, к марту 1943 года было убито 185 тысяч человек.

Особые зверства румынские фашисты творили в Одессе. 17 октября 1941 года, уже на следующий день после захвата города, были расстреляны около 3-4 тысяч мужчин, главным образом еврейского происхождения. После взрыва советскими подпольщиками румынской комендатуры по приказу маршала Антонеску были расстреляны и повешены за каждого убитого офицера 200, за каждого солдата — 100 заложников. Всего по этому приказу убили 25 тысяч жителей Одессы.

В новосозданной «Транснистрии» массовому истреблению и притеснению подвергались также цыгане. Согласно опубликованным данным, в 1942 году около 40 тысяч цыган из Очаковского, Березовского и Балтского уездов были депортированы в концлагеря, а из 20 тысяч цыган Березовского уезда более 12 тысяч были расстреляны, 7 тысяч умерли от голода и тифа.

Эти цифры говорят о чудовищном терроре настолько красноречиво, что не дают никаких оснований Румынии для пересмотра итогов войны. Несмотря на то, что в 2006 году суд Бухареста попытался частично освободить маршала Антонеску от ответственности за союз с нацистской Германией (по мнению суда, война против СССР якобы являлась «превентивной оборонительной мерой»), Верховный суд Румынии не стал менять черное на белое и отказался реабилитировать военного преступника.

Грабеж средь бела дня

С первых же дней оккупации румыны без зазрения совести грабили аннексированные территории Украины и Молдавии. Вот лишь неполный перечень того, что вывезли румынские оккупационные власти из «Транснистрии» с августа 1941 до января 1943 года.

свыше 16 тысяч вагонов зерна, 2 400 вагонов овощей, 3 611 вагонов фуража, 30 360 коров и овец;

из них для нужд румынской армии — 21 254 вагона зерна, 18 737 вагонов продовольствия, 41 123 вагонов фуража, 172 283 головы скота, 519 937 кур и гусей;

около 4 тысяч вагонов с «трофейным» имуществом, в том числе оборудованием детских садов, школ, библиотек и театров, электростанции, фабрики и даже трамвайные рельсы.

Окончательному закреплению аннексии Румынией украинских территорий и продолжению грабежа помешала Одесская наступательная операция Советской Армии. В результате наступления войска 3-го Украинского фронта в 1944 году освободили Одесскую и Николаевскую области от оккупантов. 24 марта 1944 года советские войска вступили на территорию Румынии и спустя несколько месяцев, в ходе Ясско-Кишиневской операции, нанесли тяжелое поражение немецкому и румынскому контингенту. Потеря украинской «колонии» и военное поражение поставили крест на карьере первого и единственного кондукэтора Румынии: Антонеску был свергнут своими военными и расстрелян 1 июня 1946 года вместе с верным губернатором Георгием Алексяну.

Румыния помнит, Украина забыла

С учетом того, что Румыния имеет прямое отношение к зверствам нацистов на территории современной Украины в годы войны и сама принимала участие в убийствах и грабежах, участие Бухареста в проводимом Киевом саммите «Крымская платформа» выглядит крайне мерзким. Получается, что Румыния, реально аннексировавшая в 1941 году значительную часть Украины, будет поддерживать Киев в стремлении выдать свободное волеизъявление народа Крыма за «аннексию».

«Румыния направление мечты»: в метро Бухареста размещена карта страны с Кишинёвом, Черновцами и частью Одесской области



В вестибюле на одной из станций метрополитена в Бухаресте размещена карта Румынии, включающая в себя западноукраинский город Черно... https://t.co/pRNJnWjFPL pic.twitter.com/3SEZtP2Ipd — Павел (@Ppavel13) August 19, 2019

Видимо, украинские руководители плохо учили историю своей страны. Зато они помнят о «губернаторстве Транснистрия» в Румынии: в вестибюле одной из станций метрополитена румынской столицы размещена карта «Румыния — направление мечты». Публикация о карте в украинских СМИ в свое время вызвала фурор: на ней, среди прочих нерумынских территорий, нанесены украинский город Черновцы и часть Одесской области, а также Молдавия с Приднестровьем.

Воссоединение Крыма с Россией, как показала жизнь, было исторически предопределено. На протяжении 25 лет полуостров жил единой мечтой о возвращении в РФ — и эта мечта воплотилась в итогах крымского референдума. Что же касается Украины, выходит крайне печальное и гнусное зрелище: ради Крыма Киев готов на все, в том числе на закапывание собственной исторической памяти и договоренности с людьми, с которым, как говорится, в одном поле не сядешь…