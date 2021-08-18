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Российский форвард Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии
Спорт
Российский форвард Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Казань, 18 августа. Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может стать игроком одного из бельгийских клубов.

Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» начал переговоры с казанским «Рубином» по аренде 22-летнего форварда Ивана Игнатьева. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». В настоящее время клубы обсуждают детали арендного соглашения. Агент Игнатьева уже подтвердил, что воспитанник «Краснодара» может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Рубин» три матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 2,8 миллиона евро. Контракт нападающего с «Рубином» действует до 2024 года.

Ранее «Зенит» возобновил переговоры по трансферу защитника «Галатасарая» Маркао. В прошлом сезоне бразильский игрок провел 42 матча за турецкий клуб.

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футбол рубин бельгия игнатьев
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