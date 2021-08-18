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«Талибан» потребовал вернуть все улетевшие самолеты ВВС Афганистана

  /   Обновлено: 18 августа 2021 19:57
Армия
«Талибан» потребовал вернуть все улетевшие самолеты ВВС Афганистана
facebook.com  /  Embraer EMB-314 A-29 Super Tucano

Кабул, 18 августа. Боевики потребовали вернуть в Афганистан все самолеты, улетевшие с территории страны.

Летчики и персонал ВВС Афганистана начали массово покидать страну после ее захвата движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Они перелетали на самолетах в третьи страны. Не менее 40 афганских самолетов оказалось на территории Узбекистана.

В генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что только за 14 и 15 августа из Афганистана прибыло 22 военных самолета и 24 вертолета афганских ВВС. Во время одного из таких перелетов Embraer EMB 314 Super Tucano столкнулся с узбекским истребителем МиГ-29.

Военный эксперт Юрий Лямин ранее объяснил страх афганских летчиков перед талибами. По его словам, пилоты являются приоритетной целью для боевиков. В особенности это касается тех специалистов, которые участвовали в воздушных атаках на «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан самолеты
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