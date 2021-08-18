Меркель и Байден обсудили ситуацию в Афганистане

Берлин, 18 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщил кабмин ФРГ.

Уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане и договорились сотрудничать по вопросам эвакуации.

Ранее стало известно, что Афганистан не будет демократическим государством. С таким заявлением выступил представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). По его словам, лидеры движения намерены управлять страной в соответствии с законами ислама.

1 Организация запрещена на территории РФ.