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Перуанцы ведут «дорожную войну» с китайской горнодобывающей компанией
Весь мир
Перуанцы ведут «дорожную войну» с китайской горнодобывающей компанией
Global Look Press  /  El Comercio / ZUMAPRESS.com

Лима, 18 августа. Общины перуанской провинции Чумбивилкас 15 августа, после двухнедельной приостановки блокады, в очередной раз перекрыли дорогу к крупнейшему в стране медному руднику Лас-Бамбас, после срыва переговорного процесса с китайской горнодобывающей компанией, которой принадлежит карьер.

В начале недели перуанцы установили блокаду дороги, по которой перевозится руда, добываемая на медном руднике, который принадлежит базирующейся в Австралии китайской компании MMG. Этот путь, известный как «горнодобывающий коридор», проходит через несколько районов провинции Чумбивилкас. На одном из крупнейших перуанских рудников Лас-Бамбас добывается 400 тысяч тонн меди в год.

По словам протестующих, представители компании не явились на встречу, запланированную на 15 августа, а правительство Педро Кастильо не поспособствовало установлению диалога для удовлетворения требований общин.

Представитель MMG в Перу отказался комментировать ситуацию.

Однако уже 18 августа, после последовавшего со стороны правительства приглашения на переговоры, жители вновь приостановили блокаду подъездных путей. Об этом сообщает агентство La Republica.

По словам председателя Фронта защиты Чумбивилкас Вильбера Фуентеса, местные жители приостановили принудительные меры, возобновленные ранее. Решение было принято после получения приглашения от Совета министров Перу на подготовительную встречу для учреждения «круглого стола» для диалога.

«Мы приостановили блокаду, а не прекратили ее полностью. Мы ждем совещания 21 августа», — заявил секретарь провинции Ренато Чаркауана.

Жители Чумбивилкас требуют у MMG платы за использование грунтовой дороги, которая ведет от Лас-Бамбас к побережью Перу, где полезные ископаемые грузятся на корабли. Также они жалуются на то, что пыль от рудника распространяется по территории и повреждает урожай.

Конфликт между сельскохозяйственными общинами индейцев и китайской компанией имеет давнюю историю. Ситуация стала одним из первых вызовов для нового президента от социалистов Педро Кастильо.

Глава государства назначил премьер-министром Гвидо Беллидо, который родился в Чумбивилкас. В начале августа премьер провел встречу с лидерами общин провинции и добился приостановки акции протеста, пообещав удовлетворить их требования о большей выгоде от эксплуатации ресурсов и доходов от дороги, проходящей через общину.

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перу медь акция протеста
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