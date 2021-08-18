Перуанцы ведут «дорожную войну» с китайской горнодобывающей компанией

Лима, 18 августа. Общины перуанской провинции Чумбивилкас 15 августа, после двухнедельной приостановки блокады, в очередной раз перекрыли дорогу к крупнейшему в стране медному руднику Лас-Бамбас, после срыва переговорного процесса с китайской горнодобывающей компанией, которой принадлежит карьер.

В начале недели перуанцы установили блокаду дороги, по которой перевозится руда, добываемая на медном руднике, который принадлежит базирующейся в Австралии китайской компании MMG. Этот путь, известный как «горнодобывающий коридор», проходит через несколько районов провинции Чумбивилкас. На одном из крупнейших перуанских рудников Лас-Бамбас добывается 400 тысяч тонн меди в год.

По словам протестующих, представители компании не явились на встречу, запланированную на 15 августа, а правительство Педро Кастильо не поспособствовало установлению диалога для удовлетворения требований общин.

Las Bambas: Communities resume blockade of the mining corridor because company and government do not comply with dialoguehttps://t.co/m2CAGHaLlI — Researching Global Stocks (@ResGloStocks) August 17, 2021

Представитель MMG в Перу отказался комментировать ситуацию.

Однако уже 18 августа, после последовавшего со стороны правительства приглашения на переговоры, жители вновь приостановили блокаду подъездных путей. Об этом сообщает агентство La Republica.

Cusco: suspenden protesta en el corredor minero tras propuesta de la PCM



Pobladores permitirán paso de vehículos que transportan minerales de Las Bambas. Alegaron que estarán a la espera de una mesa de diálogo, planteada por la PCM, para el 28 de agosto.https://t.co/5FCsQFmAw9 — Diario La República (@larepublica_pe) August 18, 2021

По словам председателя Фронта защиты Чумбивилкас Вильбера Фуентеса, местные жители приостановили принудительные меры, возобновленные ранее. Решение было принято после получения приглашения от Совета министров Перу на подготовительную встречу для учреждения «круглого стола» для диалога.

«Мы приостановили блокаду, а не прекратили ее полностью. Мы ждем совещания 21 августа», — заявил секретарь провинции Ренато Чаркауана.

Жители Чумбивилкас требуют у MMG платы за использование грунтовой дороги, которая ведет от Лас-Бамбас к побережью Перу, где полезные ископаемые грузятся на корабли. Также они жалуются на то, что пыль от рудника распространяется по территории и повреждает урожай.

Siete comunidades quechuas de Chumbivilcas, en #Cusco, reiniciaron hoy el bloqueo del corredor minero del sur, en el sector de Huaylla Huaylla, debido a que el Ejecutivo no instaló la mesa de diálogo el pasado 11 de agosto. ????



????: Frente de Defensa de Chumbivilcas pic.twitter.com/KOLH9cbzeY — OjoPúblico (@Ojo_Publico) August 16, 2021

Конфликт между сельскохозяйственными общинами индейцев и китайской компанией имеет давнюю историю. Ситуация стала одним из первых вызовов для нового президента от социалистов Педро Кастильо.

Глава государства назначил премьер-министром Гвидо Беллидо, который родился в Чумбивилкас. В начале августа премьер провел встречу с лидерами общин провинции и добился приостановки акции протеста, пообещав удовлетворить их требования о большей выгоде от эксплуатации ресурсов и доходов от дороги, проходящей через общину.