Перуанцы ведут «дорожную войну» с китайской горнодобывающей компанией

Лима, 18 августа. Общины перуанской провинции Чумбивилкас 15 августа, после двухнедельной приостановки блокады, в очередной раз перекрыли дорогу к крупнейшему в стране медному руднику Лас-Бамбас, после срыва переговорного процесса с китайской горнодобывающей компанией, которой принадлежит карьер.

В начале недели перуанцы установили блокаду дороги, по которой перевозится руда, добываемая на медном руднике, который принадлежит базирующейся в Австралии китайской компании MMG. Этот путь, известный как «горнодобывающий коридор», проходит через несколько районов провинции Чумбивилкас. На одном из крупнейших перуанских рудников Лас-Бамбас добывается 400 тысяч тонн меди в год.

По словам протестующих, представители компании не явились на встречу, запланированную на 15 августа, а правительство Педро Кастильо не поспособствовало установлению диалога для удовлетворения требований общин.

