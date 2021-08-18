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Экономист Голубев объяснил тенденцию роста цен в мире

  /   Обновлено: 18 августа 2021 19:54
Экономика

Санкт-Петербург, 18 августа. Мировой рынок показывает постоянный рост цен на продукты. С чем это связано и ждать ли снижения стоимости, обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

На вопросы в прямом эфире отвечал Артем Голубев, директор образовательно направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС. Основной причиной роста цен, по его мнению, явилась пандемия. В прошлом году из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса, был отмечен спад производства сырьевых товаров. Когда мировая экономика начала выходить их кризиса, особо остро встала проблема дефицита именно спектра продовольственной продукции.

В краткосрочной перспективе резко увеличить добычу или выпуск растительного сырья невозможно. Данное обстоятельство привело мировую экономику к росту стоимости продуктов питания. Кроме того, идет постоянная накачка рынка денежной массой. Печатанием денег занимаются не только США, но и Китай, Евросоюз, Япония, пояснил Голубев.

Тем временем отраслевые союзы в России фиксируют рост стоимости перевозки продуктов. В минсельхозе уже заинтересовались этой информацией.

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Все новости / Экономика / Экономист Голубев объяснил тенденцию роста цен в мире
голубев рост цен цены на продукты медиагруппа патриот
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