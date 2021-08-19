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Политолог Светов призвал Максима Шугалея развернуться на международной арене
Общество
Политолог Светов призвал Максима Шугалея развернуться на международной арене
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Законодательное собрание Санкт-Петербурга может оказаться тесной платформой для такой масштабной личности, как социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Юрий Светов.

Эксперт горячо поддержал новость о том, что глава ФЗНЦ зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга. По его словам, ему даже удивительно, что Максим Шугалей сделал такой выбор.

«Я рад, что он зарегистрировался, но я не понимаю, зачем он идет в ЗакС. С его биографией, достижениями его место — в Госдуме, заниматься вопросами внешней, международной политики», — сказал специалист.

Политолог Светов призвал Максима Шугалея развернуться на международной арене
Федеральное агентство новостей  / 

Юрий Светов также рассказал, что его мнение о большом масштабе фигуры Максима Шугалея основано на фактах.

«Я исхожу из того, что изо дня в день пишут в «Комсомольской правде» целые полосы, исхожу из рекламы фильма, которая висит по всему городу», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Светов призвал Максима Шугалея развернуться на международной арене
Невские Новости  / 

В завершение он поделился мнением, что ЗакС Северной столицы может оказаться даже тесной платформой для такой крупной медийной фигуры, как глава ФЗНЦ.

«Законодательное собрание Санкт-Петербурга — орган, в который мы избираем депутатов, которые должны заниматься вопросами развития нашего города, поддержки промышленности, бизнеса, IT-технологий, социальной поддержки», — подытожил Юрий Светов.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил новость о том, что Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа. По мнению собеседника, пройденные социологом испытания говорят о том, что он — человек сильного духа и воли.

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закс светов шугалей
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