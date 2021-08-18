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«Они спешить не будут»: политолог Бень назвал страну, которая первой признает «Талибан»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:02
Политика
«Они спешить не будут»: политолог Бень назвал страну, которая первой признает «Талибан»
Global Look Press  /  Sayed Mominzadah/XinHua

Санкт-Петербург, 18 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) де-факто признал Пакистан, заявил политолог Евгений Бень.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По словам эксперта, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что относится к победе талибов, как к триумфу. Политик подчеркнул, что за официальным признанием дело не встанет.

«Де-факто Пакистан признал Талибан», — отметил политолог.

Помимо этого, Бень рассказал, что Иран и среднеазиатские страны не будут спешить и следовать примеру Исламабада. Движение надеется, что Пакистан сможет лоббировать легитимность «Талибана».

«Они спешить не будут, талибы ставят на то, что Пакистан как-то будет продвигать их признание в других странах исламского мира, потому что у большинства исламских стран отношение к «Талибану» настороженное», — заключил эксперт.

«Они спешить не будут»: политолог Бень назвал страну, которая первой признает «Талибан»
Global Look Press  / Sayed Mominzadah/XinHua

Ситуация в Афганистане обострилась из-за вывода из государства американских войск. Талибы усилили наступление на территорию страны. СМИ сообщали, что мятежники контролируют все погранпереходы.

Ранее сообщалось, что Афганистан не будет демократическим государством. Соответствующим заявлением поделился представитель «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / «Они спешить не будут»: политолог Бень назвал страну, которая первой признает «Талибан»
афганистан пакистан талибан бень
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