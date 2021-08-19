Пакистан признает правительство талибов после консультации с международными державами

По просьбе Пакистана Совет ООН по правам человека проведет специальную сессию для рассмотрения ситуации в Афганистане; пакистанский стартап быстрой торговли привлек 85 миллионов долларов; Исламабад признает правительство «Талибана»1 (запрещен в РФ) только после консультации с международными державами; правительство Пакистана ожидает, что к 2023 финансовому году экспорт страны достигнет 50 миллиардов долларов. Об этих и других новостях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан назвал условие для признания правительства

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хусейн заявил, что Пакистан примет решение о признании правительства талибов в Афганистане после консультаций с региональными и международными державами, особенно Китаем, Турцией и Соединенными Штатами Америки.

Исламабад надеется, что талибы не позволят использовать свою землю против Пакистана и любой другой страны, сказал он, добавив, что пакистанское руководство по-прежнему привержено всеобъемлющему политическому урегулированию в Афганистане.

Пакистан, по словам Хусейна, считает, что талибы будут придерживаться принципа уважения и защиты прав человека в Афганистане.Что касается способа захвата страны боевиками, он отметил:

«Мы рады и удовлетворены тем, что смена [власти] в Афганистане не вызвала никакого кровопролития и не спровоцировала войну».

Министр добавил, что Пакистан ранее просил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани создать коалиционное правительство, включив в него представителей всех заинтересованных сторон.

Когда талибы пришли к власти в 1996 году, только три страны признали их правительство — Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия. Сейчас никто из них не спешит связывать себя дипломатическими отношениями с группировкой, методы действий которой вызвали негативный общественный резонанс во всем мире. Едва ли Пакистан станет первой страной, рискнувшей признать новый афганский режим.

"The Pakistani government will decide to recognize the Taliban government in Afghanistan only after consulting with regional and international powers," says the Pakistan Minister of Information and Media. https://t.co/8Og7VPZrsC — MelahatKemal (@MelahatKemal) August 17, 2021

Орган ООН созывает сессию для обсуждения Афганистана

Поздно вечером 17 августа Совет ООН по правам человека объявил, что 24 августа состоится специальная сессия для рассмотрения «серьезных проблем в области прав человека» и ситуации в Афганистане. Объявление последовало за совместным запросом Пакистана, координатора Организации исламского сотрудничества (ОИС) по правам человека и Афганистана. Призыв получил поддержку 89 стран и прозвучал на следующий день после того, как талибы, признанные Советом Безопасности ООН террористической группировкой, захватили контроль над столицей Афганистана — Кабулом.

Для созыва специальной сессии необходима поддержка одной трети из 47 членов совета. Просьба была поддержана 29 членами.

افغانستان کا معاملہ: اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس 24 اگست کو ہوگا

UN Human Rights Council will meet on August 24 to discuss Afghanistan situation#VoiceOfFriendship #DostiFM98 #Pakistan #China @CathayPak @WangXianfeng8 @DanyalGilani https://t.co/uEc7JbLKtW — dostifm98 (@DostiFM98) August 18, 2021

Незадолго до созыва совещания специальный докладчик ООН Карима Беннун предупредила о «культурной катастрофе» после падения Кабула и призвала мировое сообщество оказать срочную помощь афганским правозащитникам.

«Прискорбно, что мир оставил Афганистан такой фундаменталистской группировке, как «Талибан», — сказала Беннун.

Пакистан добивается гарантий от талибов

Как только талибы завершили масштабную военную кампанию, ознаменовавшую их возвращение к власти после двух десятилетий войны, Исламабад обратился к группировке за заверениями в том, что она не позволит использовать территорию Афганистана для трансграничного терроризма против Пакистана.

В интервью СМИ президент Пакистана Ариф Алви заявил, что Исламабад будет добиваться от талибов таких же гарантий, которые были даны Китаю и Соединенным Штатам — о том, что территория Афганистана не будет использована против Пакистана.

Говоря о роли своей страны в обеспечении стабильности в истерзанной войной республике, Алви заметил, что Исламабад с нетерпением ожидает установления мира в Афганистане и готов сыграть свою роль в его восстановлении. Он сказал, что во время десятилетнего конфликта Исламабад «проиграл больше всех» после Кабула с точки зрения последствий. Он напомнил, что Пакистан принимает у себя четыре миллиона афганских беженцев, и подчеркнул, что Кабул должен рассматривать такой жест как проявление доброй воли.

Пакистанская компания Airlift собрала для своего стартапа 85 миллионов долларов

Пакистанский стартап сообщил, что привлек 85 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B при оценке в 275 миллионов долларов.

Airlift предоставляет услуги быстрой торговли в восьми городах Пакистана, включая Лахор, Карачи и Исламабад. Пользователи могут заказать свежие продукты и предметы первой необходимости, включая лекарства, а также спортивные товары с веб-сайта или приложения Airlift, которые будут доставлены им в течение 30 минут.

Стартап был запущен как транзитный бизнес для создания сервиса, аналогичного Uber, но для автобусов в Пакистане. До пандемии он быстро набрал обороты, консолидируя более 35 000 поездок в день. Именно тогда Усман Гюль, основатель и исполнительный директор Airlift, решил перейти на быструю коммерцию.

«Пространство быстрой торговли находится на грани глобальной трансформации. Airlift находится в авангарде этой трансформации в Азии и Африке», — сказал он в интервью СМИ.

Гюль заявил, что в ближайшие несколько месяцев планирует расширить сервис на ряд международных рынков. Сегодня Airlift управляет более чем 30 магазинами и обрабатывает сотни тысяч заказов каждый месяц.

Pakistan's Airlift raises $85 million for its quick commerce startup, eyes international expansion https://t.co/wOfLMy8LKi by @refsrc — TechCrunch (@TechCrunch) August 18, 2021

Гюль сказал, что стартап, в котором сегодня работает более 100 человек, планирует расшириться до большего числа категорий, включая электронику.

Пакистан рассчитывает увеличить экспорт до 50 миллиардов долларов к 2023 году

Советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд выразил надежду, что к 2023 финансовому году экспорт страны достигнет отметки в 50 миллиардов долларов, поскольку Исламабад следует политике диверсификации торговли.

Дауд пояснил, что диверсификация экспорта, сосредоточение внимания на нетрадиционных секторах и расширение торговли на новые рынки, в том числе на африканский, являются основными приоритетами государства.

«Сделано в Пакистане» — это приоритетная торговая политика правительства, направленная на внедрение традиционных и нетрадиционных экспортных секторов Пакистана и местных продуктов на международном торговом рынке. Теперь в рамках той же торговой политики будет начат экспорт мобильных устройств и мотоциклов.

Pakistan’s exports to reach $50 billion in FY 2023. We are on the right track. Well done @ImranKhanPTI — Rafaqat Ali (@IamRafaqatAli) August 16, 2021

Поставки этих двух продуктов на мировой рынок откроют дорогу продажам машиностроительной продукции из Пакистана.

За прошедший 2020-21 финансовый год экспорт Пакистана превысил отметку в 25 миллиардов долларов, и теперь правительство поставило цель повысить его до 38,7-40 миллиардов долларов на 2021-22 финансовый год. Экспорт информационных технологий в стране вырос на 47%, превысив отметку в 2 миллиарда долларов.

Пакистан становится экспортером смартфонов

Первая партия из 5 500 комплектов 4G-смартфонов производства Inovi Telecom была экспортирована в ОАЭ на прошлой неделе. Однако местные производители мобильных телефонов подчеркнули необходимость политики поддержки экспорта, которая позволила бы Пакистану опередить конкурентов в ближневосточном регионе.

Пакистанская Inovi Telecom Pvt Ltd получила разрешение на производство мобильных устройств в апреле, и ей удалось выполнить первый экспортный заказ в течение четырех месяцев. Исполнительный директор Зишан Миан Нур сказал, что основной целью компании было проникновение на бюджетные рынки стран Ближнего Востока, включая Ирак, Иран и Афганистан.

smartphone export: Pakistan becomes smartphone exporter, first-ever ‘Manufactured in Pakistan’ devices hit global market https://t.co/HPVUCkOzwq — News From Behind (@NewsFromBehind1) August 16, 2021

«Мы производим китайские бренды, и в странах Персидского залива работает большое количество экспатов», — сказал он, добавив, что потребители стран Персидского залива предпочитают мобильные бренды высшего мирового класса и Ivoni даже не пытается выйти на этот рынок.

Министр информационных технологий и телекоммуникаций Сайед Амин уль Хак подчеркнул, что «благоприятная» правительственная политика помогла достичь важной вехи превращения Пакистана из чистого импортера мобильных телефонов в страну-экспортер. Министр добавил, что местные производители в конечном итоге перейдут к сборке телефонов высокого класса — после того как в следующем году начнется производство запасных частей для мобильных устройств.

С другой стороны, высокопоставленный специалист в этой области заявил, что подход правительства к расширению экспортных рынков остается медленным. Генеральный директор Transsion Tecno Electronics Амир Аллахвала рассказал, что общий объем экспорта мобильных устройств Китаем составляет более 140 миллиардов долларов США, но эта цифра была достигнута только из-за низкой стоимости рабочей силы, которая в настоящее время значительно возросла.

«Китайцы переходят на высокотехнологичные товары и переносят производство мобильных устройств в такие страны, как Индия, Вьетнам, Индонезия и Бангладеш. Сейчас Пакистан — единственный оставшийся игрок, способный конкурировать с Бангладеш, но готово ли правительство предоставить нам такой же уровень услуг? Мы доказали, что инвесторы могут достичь поставленных целей, но будущее экспорта мобильных устройств зависит от политики правительства», — отметил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.