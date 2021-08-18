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Главного тренера итальянской «Аталанты» обвинили в нападении на игрока

  /   Обновлено: 18 августа 2021 19:37
Спорт
Главного тренера итальянской «Аталанты» обвинили в нападении на игрока
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Бергамо, 18 августа. Экс-форвард «Аталанты» обвинил тренера команды Джана Пьеро Гасперини в попытке нападения на него.

Нападающий испанской «Севильи» Алехандро Гомес выступил с сенсационным заявлением, обвинив в попытке физического воздействия на него 63-летнего тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини. В интервью изданию La Nacion он рассказал, что инцидент произошел в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом». Гомес сообщил, что не послушал Гасперини, который просил форварда сыграть на левом фланге.

«Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня. Но в раздевалке он перешел все допустимые границы и попытался физически напасть на меня», заявил Гомес.

Форвард добавил, что на следующий день извинился перед тренером, рассчитывая, что Гасперини сделает тоже самое. Более того, Гомес попросил оказать влияние на наставника президента «Аталанты», однако тот проигнорировал его.

Ранее Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб национальной сборной России по футболу. Возможной причиной этого стал конфликт с иностранным тренером по физической подготовке.

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футбол италия обвинения аталанта гасперини
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