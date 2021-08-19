«Володя заслуживает народного»: Данилова, Галибин и Садальский о 70-летии Конкина

Заслуженному артисту РФ Владимиру Конкину 19 августа исполняется 70 лет. Образ Павки Корчагина в экранизации романа «Как закалялась сталь» и Володи Шарапова в легендарном телефильме «Место встречи изменить нельзя» принесли ему народную славу.

Актриса Наталья Данилова, режиссер Александр Галибин и актер Станислав Садальский рассказали ФАН о судьбе и творчестве артиста, поделились впечатлениями от совместной работы и поздравили коллегу с юбилеем.

ТАСС / Белинский Юрий,т/ф

«Звездности я его не ощущала»

Актриса театра и кино Наталья Данилова исполнила в советском детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» роль Варвары Синичкиной, подруги Володи Шарапова. О совместной работе с Владимиром Конкиным вспоминает с теплотой.

«Я знакома с его семьей: и с женой Аллой, царствие ей небесное, и папу его я видела», — рассказала Данилова. — Я считаю, что Володя замечательный актер, потому что он схватывает характеры и передает их и с муками, и с радостями».

По словам актрисы, легендарный сериал о буднях послевоенной милиции, где она сыграла эпизод с подкидышем, оказался судьбоносным для Владимира Алексеевича, но не для нее.

«Это кино было для меня вообще так, между прочим, муки сплошные», — призналась ФАН заслуженная артистка РСФСР. — Только когда прошло много лет, я смотрела и радовалась, что попала нечаянно в такой совершенно роскошный актерский ансамбль».

В фильме «Место встречи изменить нельзя» молодой актрисе Наталье Даниловой удалось создать образ «правильной девочки», как точно назвал ее один из главных персонажей культового фильма, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Жеглов.

«Володю взяли на эту картину, когда он работал в Киеве в театре. К этому времени он уже был Павлом Корчагиным — достаточно знаменитым актером, получившим какие-то премии. Но звездности я его не ощущала, — поделилась актриса воспоминаниями о съемках в конце 1980-х. — По сценарию в картине должен быть большой эпизод военной жизни его героя, Шарапова. Но его нет, хотя герой и тонул в болоте, и простужался. Поэтому он не воспринимается как совсем юный пацан, который воевал и в разведке был. Получается, как из паркетного зала вышел. Без этой предыстории — судьбы юной, но насыщенной, история его персонажа читается по-другому».

Первая роль в кино Владимира Конкина — Павки Корчагина в фильме «Как закалялась сталь», принесла ему признание и награды. В 1974 году он был удостоен премии Ленинского комсомола, и за ним прочно закрепилось амплуа положительного героя. При этом оставаясь в рамках романтичного героя, Конкин старался не повторяться в других ролях.

«Он великолепный характерный актер, может играть кого угодно, любую гадость, любую подлость, потому что он очень тонко чувствующий человеческую природу и повидал в своей жизни столько всего, — считает Наталья Данилова. — Изобразить это на сцене или в кино — это тоже надо уметь. Не себя выпячивать, а какую-то суть людскую, суть явления человеческого. Он это делать умеет».

Кадр из фильма «Как закалялась сталь» /

В фильмографии актера десятки разноплановых ролей, он много работал над озвучиванием зарубежных фильмов, занимался режиссурой, выпустил несколько книг. Данилова отметила одну из наиболее понравившейся ролей коллеги в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» 1974 года, где Конкин играет младшего брата главного героя.

«Крошечный эпизод, но это такое вдохновенное существо! Вот его я там запомнила еще до нашего знакомства, — отметила актриса. — А потом был фильм «Принцесса на бобах», Владимир там играл мужа-алкоголика, гнусного совершенно. Он умеет делать смешных людей, он умеет делать дураков, он умеет делать гадов. Бытующее мнение, что он вечный положительный герой — это большая ошибка».

В молодости Владимира Конкина называли баловнем судьбы из-за рано пришедшей всенародной славы. Но каждый новый кинематографический успех чередовался с непростыми жизненными испытаниями.

Реальная жизнь заслуженного актера отличается от экранных образов. Он овдовел в 2010 году: его жена Алла, с которой они прожили почти 40 лет, скончалась от рака. Актер перенес операцию на сердце, в 2020 году погибла его дочь. Об этом Конкин сам неоднократно рассказывал на телевизионных ток-шоу, где принимали участие и его сыновья.

«Мы с ним очень редко общаемся, вот я последний раз его видела на его 65-летии, 5 лет назад, а звонила в последний раз, когда у него погибла дочка, — вспоминает актриса. — Ко мне он относится как к своему человеку. Мне кажется, что у него какая-то насыщенная, бурная, на самом деле, жизнь. Я не думаю, что он каждого впускает в нее, по большому счету».

Наталья Данилова объясняет характер и судьбу коллеги через призму актерской профессии.

«Актеру, для того чтобы сыграть, вникнуть в какой-то характер, требуется очень остро ощутить процесс регенерации. Для этого нужно себя разрушить, чтобы потом воскреснуть и с новыми, живыми крыльями, лететь дальше, — считает коллега Конкина. — Поэтому я объясняю все его «взбрыки» и «дрюки» вот таким вот образом. Все не просто так».

Наталья Данилова пожелала Владимиру Конкину, чтобы его чувство интереса, любопытства к жизни, несмотря на все горести и беды, не затухало.

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«Вова никогда не рассказывал про свою личную жизнь»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, сыгравший роль вора Кирпича в «Место встречи изменить нельзя», одним из первых поздравил друга и коллегу по фильму на своей странице в Instagram. Актер рассказал ФАН, почему накануне юбилея Владимир Конкин не раздает интервью и чем живет сейчас.

«Я Вову очень люблю, разговаривал с ним на неделе. Он очень расстроен от всей грязи, которая раскрылась. Он никогда не рассказывал и не рассказывает про свою личную жизнь, — обратил внимание Садальский. — Но это не только у него, — про многих знаменитостей «вываливают» на публику семейные истории».

Владимир Конкин носит звание заслуженного артиста России с 2010 года. По словам Станислава Садальского, артист заслуживает звания народного.

«У него выше звание, Вова очень популярный артист. Он экспрессивный, эмоциональный, таким и должен быть артист. — считает коллега Конкина. — Яркий, достойный, который владеет русским языком в совершенстве, начитанный, образованный, очень умный и мудрый. Я высоко ценю его талант».

По словам собеседника агентства, актеры познакомились до того, как встретились на съемочной площадке в фильме Станислава Говорухина.

«Я знаю его с самых-самых. Когда Владимира взяли в театр Моссовета, мы жили в общежитии на Манежной. Я — на первом этаже, а Вова жил в квартире Инессы Ульяновой, и я издали наблюдал, как он очень любил свою жену Аллочку, — поделился воспоминаниями актер. — Он никогда свою жизнь не выкладывал на всеобщее обозрение, говорил, что удивлять можно только творчеством».

Через ФАН Станислав Садальский, сам недавно отметивший 70-летие, высказал пожелания юбиляру Конкину.

«Я очень высоко его ценю. Печально, что на его судьбу выпало столько испытаний. Я желаю ему вынести все. И, конечно, как артисту – хорошую роль».

Агентство городских новостей Москва / Антон Кардашов

«Конкин — образец такта и интеллигентности»

С актером и режиссером Александром Галибиным Владимира Конкина связывает единственная совместная работа в исторической драме «Романовы. Венценосная семья». Российский художественный фильм снят режиссером-постановщиком Глебом Панфиловым в 2000 году. Сыгравший Николая II актер поделится впечатлениями от встречи с сегодняшним юбиляром.

«Я с удовольствием скажу о Володе. Это явление в кинематографе и началось оно с картины «Как закалялась сталь», — заявил ФАН народный артист. — Несмотря на весь советский пафос, мне кажется, это его огромная удача, и с этой картины началось имя Конкин».

Галибин заметил, что в юности очень хотел сыграть Павку Корчагина.

«Меня персонаж привлекал, но Володя сыграл прекрасно в этой картине, — есть своя стилистика и есть повод ее смотреть. Но сейчас, наверное, она в чем-то устарела».

По воспоминаниям Галибина, его коллега, как большой профессионал, всегда был готов к работе на площадке, был собран и знал текст.

«Мы снимали картину «Романовы. Венценосная семья» в Праге и прожили там практически 2 месяца. Володя был для меня всегда таким образцом такта, образцом интеллигентности», — обратил внимание собеседник агентства.

Актер отметил, что режиссер картины, Глеб Анатольевич Панфилов — такое мощное имя в кинематографе, что в его команде невозможно представить себе человека, который «без формы».

«Володя в роли начальника Царскосельского караула и особого отряда по охране царской семьи в Тобольске Кобылинского, а это трагическая работа, выглядит очень достойно. Он в этой роли благороден, значит Глебу Анатольевичу нужен был именно такой человек», — поделился размышлениями Галибин.

Он выразил сожаление, что, снявшись в «Романовых», он больше не сталкивался с Конкиным ни на фестивалях, ни в кулуарах Мосфильма. Александр Галибин высказал мнение о том, что Владимир Алексеевич в кино не доиграл чего-то, но никогда не снижал планку, соглашаясь на роли в сериалах, которые бы повлияли на его репутацию, и видит в этом его человеческое благородство.

«Я очень рад и горд, что мы знакомы. Я желаю ему многие лета, и чтобы он пережил все несчастья, которые на него свалились, — подчеркнул театральный актер и режиссер. — Пусть он остается таким, какой есть, каким мы его знали по картинам».

ТАСС / Алпаткин Александр

Владимир Алексеевич Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. После школы поступил в Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова. Затем окончил исторический факультет Саратовского государственного университета. В 1972 году поступил на работу в Харьковский ТЮЗ. В 1973 году перешел в МАДТ имени Моссовета, где проработал около года. С 1974 года стал работать актером на киностудии имени А. П.Довженко.

Первая работа Конкина в кино — роль Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» режиссера Николая Мащенко. Снимался у режиссера Андрея Кончаловского в мелодраме «Романс о влюбленных», в драме «Аты-баты, шли солдаты…» режиссера Леонида Быкова.

Взлет популярности произошел в 1979 году, после выхода на телеэкраны фильма «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, где Владимир Алексеевич сыграл Володю Шарапова.

В 1979 году актер был приглашен в МДТ имени М.Н. Ермоловой. Участвовал в дубляже зарубежных фильмов и переозвучивании многих советских мультфильмов. С 1980 года пишет рассказы и эссе. Заслуженный артист РФ (2010).