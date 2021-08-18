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В Турции разработали бронетранспортер-амфибию с боевым модулем NEFER
Армия
В Турции разработали бронетранспортер-амфибию с боевым модулем NEFER
Prt Scr youtube.com  /  Otokar

Анкара, 18 августа. Турецкая компания Otokar в рамках выставки вооружений IDEF-21 представила новый бронетранспортер-амфибию ARMA с боевым модулем NEFER.

По данным разработчика, машина обладает высокой маневренностью и проходимостью в совокупности с достаточной противоминной и баллистической защитой. Бронемашина имеет возможность преодолевать водоемы вплавь со скоростью до 8 километров в час. При этом конструкция позволяет адаптировать машину под различные задачи путем установления различных боевых.

Как сообщалось ранее, выставка оборонной промышленности IDEF проходит в Турции с 17 до 20 августа. Здесь, в частности, представлены и наработки российского оборонно-промышленного комплекса. В экспозиции принимает участие концерн ВКО «Алмаз-Антей» с радиолокационными средствами наблюдения за воздушным пространством.

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турция arma idef
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