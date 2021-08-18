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Данко уверен, что болезнь МакSим была пиар-ходом
Шоу-бизнес
Данко уверен, что болезнь МакSим была пиар-ходом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 18 августа. Выздоровление певицы МакSим после долгого пребывания в больнице вызвало не только радость среди фанатов, но и скепсис. Певец Данко заявил, что так и не поверил в болезнь артистки.

Певица Марина Максимова (МакSим) лишь недавно вернулась домой после двухмесячного пребывания в больнице. Несмотря на разрешение врачей покинуть больницу, артистке предстоит долгое восстановление из-за комы, в которой она провела месяц. Однако чудесное выздоровление звезды не убедило некоторых знаменитостей.

Так, певец Данко признался, что считает болезнь Максимовой пиар-ходом на фоне долгого перерыва в карьере. Музыкант поделился предположением о состоянии МакSим в интервью изданию «Дни.ру».

«А суждения мои таковы, что я изначально не верил во всю эту историю. Я всем друзьям говорил, что вот сейчас мы все следим за тревожными новостями о МакSим, а через какое-то время услышим о чудесном выздоровлении звезды, возвращении и большом сольном концерте», — заявил артист.

Данко также признался, что считает ход пиар-агента звезды вполне логичным. По словам артиста, будь он на месте менеджера МакSим, он поступил бы также.

Ранее Максимова подверглась критике со стороны певицы Юлии Беретты. Экс-участница группы «Стрелки» назвала враньем историю о болезни поп-звезды.

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здоровье данко макsим
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