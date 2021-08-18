«Этот коллапс — ответственность США»: Шугалей о ситуации в Афганистане

Москва, 18 августа. Российский ученый-социолог Максим Шугалей прокомментировал сложную ситуацию, сложившуюся в Афганистане после ухода американских военных.

Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации) взяли Афганистан под полный контроль.

Сегодня они открыли огонь по мирным жителям провинции Нангархар, вышедшим на митинг в поддержку национального флага. Погибли 2 человека, еще 12 пострадали. Несколько корреспондентов были жестоко избиты. В международном аэропорту Кабула были отменены все коммерческие рейсы. Люди изо всех сил пытались покинуть страну, ухватившись за шасси военных самолетов.

В беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» Максим Шугалей объяснил, кто виноват в миграционном коллапсе в Афганистане.

«Вина, безусловно, лежит на США, которые оккупировали страну, поставили там марионеточный режим и навязывали стране те ценности, которые совершенно не присущи для этого региона и людей, которые там находятся», — сказал он.

Два десятилетия США не давали стране развиваться по собственным законам. До простых жителей Афганистана Вашингтону дела нет, подчеркнул ученый.

«На простых афганцев и их законы Вашингтону наплевать, и этот коллапс — ответственность США. Мировое сообщество должно, к сожалению, исправлять ошибки США», — заявил Шугалей.

Социолог рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Афганистан и не видит в этом никакой опасности, так как он направляется туда с благими намерениями.

«Я уверен, что с любым государством, если нормально разговаривать, не навязывать свою точку зрения, диалог состоится. Я еду, чтобы понять ситуацию изнутри», — объяснил он.

Шугалей отметил, что Москве тоже придется «разгребать» эти проблемы, так как Афганистан граничит с соседними дружественными России государствами. Он добавил, что Соединенным Штатам остается передать «большое спасибо» за то, что они натворили.

1 Организация запрещена на территории РФ.