Жительница ЛНР получила ранение в результате обстрела ВСУ

Луганск, 18 августа. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела населенного пункта Голубовское со стороны ВСУ у линии соприкосновения в ЛНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская сторона вела огонь из гранатометов и стрелкового оружия со своих позиций у населенного пункта Новотошковское.

«В результате данного обстрела получила ранение мирная жительница», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, пострадавшая была госпитализирована с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами.

Ранее сообщалось, что на Украине внесли на рассмотрение Рады законопроект «О переходном периоде», который полностью идет в разрез с Минскими соглашениями. По мнению экспертов, появление такого документа ставит вопрос о целесообразности дальнейшего ведения переговоров с Киевом по Донбассу, передает «Царьград».