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Грудной ребенок и его 24-летняя мать чудом выжили после ДТП в районе Каширы
Происшествия

Страшной трагедии удалось избежать после ДТП в окрестностях города Кашира. Машину занесло и перевернуло, в автомобиле была 24-летняя девушка и ее семимесячный ребенок.

Момент аварии попал на камеры заднего и переднего видеорегистраторов. Видно, как авто спокойно едет по пустому Воронежскому шоссе. Однако в один момент машину начинает уводить на обочину. Через секунду кадры сменяются видом пыли, земли и разбитого лобового стекла.

«Перевернулся. Она была с ребенком. Слава богу все живы, здоровы. Взорвалось колесо на ровном месте», — комментирует произошедшее очевидец.

Девушка и ее ребенок выжили, но получили незначительные травмы. Малыш во время поездки находился в детском кресле и был пристегнут.

Свидетели перевернули пострадавший автомобиль. На машине остались царапины, зеркала заднего вида сломаны. Девушка-водитель сообщила, что причиной аварии стал взрыв переднего правого колеса.

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