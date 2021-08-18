В Пентагоне подтвердили несколько «смертельных случаев» во время эвакуации из Кабула

Вашингтон, 18 августа. «Несколько смертельных случаев» действительно произошли во время эвакуации из Кабульского аэропорта 16 августа, подтвердили в Пентагоне.

В афганских СМИ появились кадры, где видно, как из американского самолета выпадают люди. Предположительно, это были жители Афганистана, которые, пытаясь бежать из страны, зацепились за шасси воздушного судна.

«Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях», — отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Согласно предварительной информации, несколько человек также погибли во время драки в аэропорту Кабула. Люди пытаются всеми способами бежать из страны, где власть захватили боевики.