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Головная компания «Тинькофф Банка» достигла рекордной капитализации

  /   Обновлено: 18 августа 2021 19:07
Экономика
Головная компания «Тинькофф Банка» достигла рекордной капитализации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 августа. Капитализация TCS Group превысила отметку в 20 миллиардов долларов на Лондонской бирже. Показатель рассчитывался, исходя из стоимости депозитарных расписок.

На момент закрытия торгов днем ранее цена одной такой расписки составляла 100,55 доллара. Акционерный же капитал состоит из 200 миллионов акций класса А, пишет ТАСС.

Головная компания «Тинькофф Банка» сообщила о рекордной прибыли, которая была получена в первом квартале текущего года — 14,2 миллиарда рублей, что на 50% больше, чем предыдущее значение. Отчетность за второй квартал будет опубликован уже 26 августа.

Тем временем «Тинькофф Банк» расширяет свою линейку продуктов и готовится предоставлять услуги ипотечного кредитования.

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тинькофф банк капитализация TCS Group
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