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Депутаты рассказали о последних неделях работы Госдумы в прежнем составе
Политика
Депутаты рассказали о последних неделях работы Госдумы в прежнем составе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

После летней сессии Госдумы большинство депутатов остались без отпуска: часть из них вовсю занята предвыборной агитацией, а те, кто не планирует вновь баллотироваться в нижнюю палату парламента, подводят итоги своей работы и завершают неоконченные дела. Об этом в интервью ФАН рассказали депутаты Владимир Синяговский и Алексей Кобилев. Они оба приняли решение не участвовать в сентябрьских выборах.

«Поскольку я не иду в следующий созыв, продолжаю работать с избирателями на месте. Мои коллеги проводят предвыборную агитацию, я же провожу приемы, встречаюсь с людьми, по мере возможности решаем задачи. Некоторые проекты, начатые по просьбе жителей, необходимо довести до логического конца», — пояснил ФАН член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

Депутат рассказал, что только за последние полгода они вместе с коллегами рассмотрели 1266 законопроектов, касающихся различных направлений жизни российского общества.

«В определенном смысле это рекорд. Я от всей души желаю нашим коллегам из следующего созыва работать еще более эффективно, — добавил собеседник агентства. — Особо хочу отметить, что нам удалось создать законодательную базу, решающую целый комплекс задач в чрезвычайных ситуациях».

Депутаты рассказали, как проводят последние недели работы Госдумы в прежнем составе
twitter.com  / @SinyagovskyV

В качестве самых важных направлений он отметил работу по выполнению национальных проектов и поручений президента РФ, меры по борьбе с пандемией СOVID-19, а также по поддержке граждан и экономики в этих условиях.

Синяговский также поделился своими планами после официального окончания депутатского срока.

«Сидеть сложа руки не намерен. По-прежнему буду оказывать помощь людям. Также займусь любимым делом — виноградарством», — сообщил депутат.

Его коллега, член комитета по регламенту и контролю Госдумы Алексей Кобилев рассказал ФАН, что многие депутаты после завершения летней сессии находятся в регионах и общаются с избирателями.

«Кто-то сказал: «Нет ничего хуже незаконченных дел…» Совершенно с ним согласен. Нами начата очень большая и нужная работа. На сегодняшний день сделано менее половины. Я просто не имею морального, человеческого права оставить уже начатое, — подчеркнул Кобилев. — Конечно, в любом случае я выполню все свои обязательства».

Депутаты рассказали, как проводят последние недели работы Госдумы в прежнем составе
Федеральное агентство новостей  / Алена Разживина

По словам депутата, общение с избирателями и обратная связь от них не менее важны, чем законотворческая деятельность в депутатском кресле. Однако подготовка, рассмотрение и принятие нормативных актов в различных сферах тоже имели огромное значение, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Лично для меня, да и для моих коллег, это была проверка на прочность. На способность работы в экстремальных условиях. Времени на принятие решений было очень мало. То есть его практически не было. И еще — чувство огромной ответственности. От нашего профессионализма зависели жизнь и здоровье миллионов людей», — поделился собеседник агентства.

Алексей Кобилев отметил, что абсолютное большинство принятых парламентом документов являются не однодневками, решающими только сегодняшние проблемы, а полноценным комплексом законодательных мер, регламентирующих жизнь страны в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

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Все новости / Политика / Депутаты рассказали о последних неделях работы Госдумы в прежнем составе
госдума алексей кобилев владимир синяговский
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