Соревнования по стрельбе среди силовиков стартовали в Северной столице

В этом году всероссийские соревнования включены в единый календарный план Министерства спорта, что позволяет участникам получить спортивное звание КМС по стрельбе.

Оглушительные выстрелы, пересеченная местность и газовая камера. Более 150 лучших силовиков страны приехали в Санкт-Петербург, чтобы побороться за звание первой команды в практической стрельбе.

Участвует 45 команд по четыре человека: 14 — от силовых структур Петербурга и Ленобласти, 26 — из разных регионов России. Пять команд приехали состязаться из государств ближнего зарубежья.

«Сама специфика соревнований, как я уже сказал, такая, что должна позволить сотрудникам силовых структур и подразделений проверить свои профессиональные навыки, в которые входит не только умение стрелять в группе, делать это безопасно и эффективно, а также пользоваться специальными средствами, обладать навыками высотной подготовки. Уметь достаточно быстро спуститься с 20-метровой позиции стрелковой, уметь работать в противогазе, делать все так же ночью. Делать это в сложных физических кондициях, когда человек находится под физической нагрузкой», — рассказывает Антон Назаров, председатель спортивной федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

В дисциплине «Газы» команде из четырех человек нужно пройти дистанцию до 20 метров, преодолеть препятствие высотой в полтора метра, добежать до вагона, наполненного газом, и пробыть в нем минуту. После — участники из разных положений стреляют в мишени. Таких дисциплин больше десятка, есть и оригинальные, например, стрельба ночью.

«Ждем, когда случится астрономический заход солнца. Будет совершенно, ну максимально возможная темнота для нашей широты. Это будет в районе 23:30, по-моему. Первое упражнение — первый выстрел прозвучит. Ну, скажу сразу, что стрельба, как практический вид спорта, который признан Министерством спорта, не включает в себя, не оговаривает стрельбу в ночных условиях, но так как это специфика для силовых подразделений, у нас такой разряд есть», — продолжает Антон Назаров.

Вот еще одна полоса препятствий. По легенде, один из участников команды ранен в правую руку — хлещет кровь, сознания нет. Больного следует доставить в медицинский пункт.

«Сотрудникам нужно прежде всего оказать первую помощь в определенном месте, остановить сильное кровотечение, иммобилизовать пострадавшего, подготовить к эвакуации и эвакуировать по очень сложной траектории», — объясняет судья медицинской части Роман Непомнящий.

Справиться с задачами получается не у всех: кто-то выронил телефон прямо в реку, кого-то не смогли отстегнуть. Разыгранные ситуации как нельзя лучше показывают сильные и слабые стороны команд-участниц.