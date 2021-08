Офис шерифа в американском Джексонвилле покрывает сотрудника, насмерть сбившего пешехода

Джексонвилл, 18 августа. Семья американца, которого насмерть сбил полицейский автомобиль, четвертый год пытается добиться расследования обстоятельств его смерти.

11 мая 2017 года 62-летний Блейн Лэнд из Пенсаколы попал под колеса автомобиля сотрудника офиса шерифа Тима Джеймса, который ехал на вызов об ограблении. Через несколько часов официальный представитель офиса шерифа в ходе пресс-конференции заявил, что погибший мужчина якобы «выбежал на проезжую часть, добежал до разделительной полосы, а затем развернулся и бросился под колеса полицейской машины». Шериф утверждал, что сбитый мужчина был бездомным, а его действия якобы были успешной попыткой суицида.

Месяц спустя было завершено служебное расследование и с сотрудника, сбившего Лэнда были сняты все обвинения. Семья погибшего категорически не согласна с выводами следствия и возмущена заявлениями шерифа о суициде.

Адвокат Джон Филипс, который представляет интересы семьи Блейна Лэнда, выяснил, что помощник шерифа, сбивший мужчину, уже 11 раз становился объектом проверок из-за заявлений о в жестоком обращении с задержанными, избиениях и другим злоупотреблениям.

Филипс подчеркивает: выводы следствия основываются на показаниях офицера Джеймса, которые не ставятся под сомнение несмотря на его далеко не безупречный послужной список. В ответ на запрос публичных записей, связанных с историей работы этого сотрудника, офис шерифа потребовал 314 тысяч долларов за предоставление этих данных.

The wrongful death lawsuit brought by the family and estate of Blane Land seeks more than $15,000 in damages from JSO and the former officer. https://t.co/V1CpnvLXBK