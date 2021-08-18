Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон

Лондон, 18 августа. Герцогиня Кейт Миддлтон находит время на творческое хобби, несмотря на плотный график старшего члена королевской семьи. Принц Уильям раскрыл, чем увлекается его супруга.

Главная любимица фанатов королевской семьи Кейт Миддлтон успевает совмещать роль одной из важнейших представительниц дворца и матери троих детей. Несмотря на занятость, герцогине удается находить время и на занятия для души: так, во время беременности супруга принца Уильяма освоила вязание. Однако недавно стало известно, что Кейт Миддлтон увлекается еще более любопытным хобби.

Как оказалось, герцогиня предпочитает книги-раскраски, которые она заполняет в свободное время. Автор Джоанна Басфорд призналась, что ее рисунки часто оказывались в руках герцогини. Об этом рассказал принц Уильям в беседе с художницей, как сообщает издание Express.

«Он сказал, его жене нравятся мои книги», — поделилась художница.

Она также отметила, что принц Уильям не считает увлечение супруги пустой тратой времени. По мнению герцога Кембриджского, творческое увлечение позволяет Кейт Миддлтон отвлечься от технологий и прислушаться к себе.

Недавно в Сети стали появляться слухи о примирении принца Уильяма с братом Гарри. Предположительно, их жены Кейт Миддлтон и Меган Маркл также уладили разногласия.