СМИ сообщили о госпитализации афганского президента Гани в Абу-Даби

Абу-Даби, 18 августа. Афганский президент Ашраф Гани, бежавший из страны после падения Кабула в минувшие выходные, госпитализирован в одну из больниц столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на бывшего советника афганского министерства иностранных дел.

Фахриддин Гаризаде утверждает, что несколько часов назад состояние здоровья Гани резко ухудшилось.

«Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц», — отметил он.

Гани покинул территорию Афганистана после того, как столица республики Кабул пала под натиском движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Боевики, которые окружили город после своей масштабной операции по захвату республики, начавшейся весной, вынудили правительство страны сдаться без боя, после чего беспрепятственно вошли в город. После недолгих переговоров было объявлено о переходе власти к группировке и готовящейся отставке действующего президента.

Днем 15 августа Ашраф Гани и его ближайшие советники улетели из Афганистана в неизвестном направлении — впоследствии появлялись сообщения о том, что политик мог направиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман, однако ни одно из них не подтвердилось. Как сообщил афганский посол в Таджикистане, с собой беглый президент забрал порядка 169 миллионов долларов.

Днем 18 августа Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что Гани находится на территории Эмиратов. В ведомстве отметили, что приняли у себя сбежавшего президента «из гуманитарных соображений». Сам афганский лидер до этого заявлял, что был вынужден покинуть республику, «чтобы избежать кровопролития».

1 Организация запрещена на территории РФ.