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В Китае предрекли катастрофу для Украины из-за новых обстоятельств в деле МН17
Политика
В Китае предрекли катастрофу для Украины из-за новых обстоятельств в деле МН17
Новостное агентство «Харьков»  /  Андрей Тюнников

Пекин, 18 августа. Эксперты китайского издания Baijiahao рассказали о странностях в деле о крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Как считают обозреватели, расследование причин крушения лайнера может обернуться катастрофическими последствиями для Украины. Авторы выяснили, что когда самолет Boeing-777 летел над Украиной, пилоты самолета запросили разрешение на набор высоты, но украинский диспетчер отказал. Спустя время лайнер пропал с радаров, а затем его обломки нашли на земле.

Китайские эксперты не согласны с версией следствия, что самолет якобы сбили из ЗРК «Бук». Авторы пишут, что расследование в Нидерландах ведется в тесном сотрудничестве с украинскими властями, что явно отражается на его результатах. Киев же с момента трагедии пытается переложить ответственность за случившееся на Россию, хотя доказательств этому по-прежнему нет.

«Незадолго до инцидента с гражданским самолетом в небе над Донбассом были сбиты несколько машин ВВС Украины, и все об этом прекрасно знали. Тем не менее это не послужило поводом для закрытия воздушного пространства», — пишут обозреватели.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов сообщил о «необъяснимой странности», которая может серьезно повлиять на исход в деле о крушении МН17. По словам эксперта, речь идет о фатальной ошибке в отчете голландских следователей.

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украина китай мн17
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