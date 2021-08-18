Сивков объяснил, почему РФ не нужна американская техника в Афганистане

Военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков посоветовал бывшему американскому лидеру Дональду Трампу перестать волноваться из-за возможного доступа Москвы и Пекина к американским военным секретам, — пишет «ПолитПазл».

Стоит отметить, что за последние 20 лет американское присутствие в Афганистане повлекло за собой создание серьезной базы в местных вооруженных силах. На это были потрачены сотни миллиардов долларов. Покидая Афганистан, американцы были уверены, что переданный ими опыт и оружие, которое они оставили там, помогут афганской армии победить запрещенную в России террористическую организацию «Талибан»1, но все произошло вовсе не так, как планировалось. На сегодняшний день талибы взяли под контроль большую часть территории страны, включая районы, где находятся склады с военной техникой.

Дональд Трамп не выдержал и позволил себе нелестно высказаться в сторону нынешней администрации Белого дома. Он обвинил текущих руководителей в том, что военная техника, оставленная в Афганистане, может быть захвачена российскими и китайскими специалистами, которые быстро раскроют секреты ее производства.

Но по мнению военного эксперта Константина Сивкова, бронетехника и вертолеты «Черный ястреб», оставленные там американскими солдатами, сильно устарели и интереса для ВС РФ не представляют. Об этом эксперт сообщил в беседе с корреспондентом «Общественной службы новостей».

«Имеются легкие бронетранспортеры и стрелковое оружие. Да, есть современные средства связи и наблюдения. Ничего серьезного из техники американцы туда не поставляли», — успокоил Трампа Сивков.

Ранее российский ученый-социолог Максим Шугалей обвинил в сложной ситуации, сложившейся в Афганистане, американцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.