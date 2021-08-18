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Главы МИД России и Ливии встретятся 19 августа
Весь мир
Главы МИД России и Ливии встретятся 19 августа
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 18 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с главой МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, переговоры запланированы на 19 августа. Ливийский министр прибудет в Москву с официальным визитом.

Стороны рассмотрят текущее положение в североафриканской стране.

«Министры обсудят складывающуюся ситуацию в Ливии, включая пути ее комплексной нормализации в свете предпринимаемых коллективных усилий по продвижению межливийского переговорного процесса», — сообщается в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что рассматривают предстоящий визит Наджлы Мангуш «в качестве важного шага на пути укрепления конструктивного взаимодействия» двух государств.

Главы МИД России и Ливии встретятся 19 августа
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В апреле североафриканская делегация посетила Москву. В рамках рабочего визита премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба провел переговоры с главой правительства Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Стороны обсудили ливийское урегулирование, перспективы двустороннего сотрудничества и торговых связей. Триполитанское руководство запросило у РФ помощь в реализации проектов развития и призвало российские компании возобновить работу по контрактам, заключенным до 2011 года.

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