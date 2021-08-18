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В США судят американца за ремонт российского истребителя для ВВС Венесуэлы
Весь мир
В США судят американца за ремонт российского истребителя для ВВС Венесуэлы
wikimedia.org  /  André Austin Du-Pont Rocha

Вашингтон, 18 августа. Американский бизнесмен был обвинен в нарушении санкций и легализации доходов за предположительную помощь ВВС Венесуэлы в осуществлении ремонта военного самолета. Об этом сообщает Окружной суд США по Южному округу Флориды.

Исполнительный директор компании Achabal Technologies Inc Хорхе Нобрега был взят под стражу в Майами. Он должен предстать перед судом сегодня.

Следствие настаивает на том, что Нобрега осуществлял противозаконные действия, помогая Военно-воздушным силам Венесуэлы в ремонте самолетов.

В апреле 2019 года правительство США открыло расследование против бизнесмена за помощь армии Венесуэлы в восстановлении российского истребителя Су-30 без разрешения американских властей.

Согласно письменным показаниям следователя, в попытке скрыть факт получения платежа от правительства Венесуэлы Нобрега, предположительно, открыл банковский счет для Achabal Technologies в Португалии, куда «неоднократно получал платежи за свои услуги для Венесуэлы».

Некоторые средства поступали от тайской компании Tipco Asphalt PCL, крупного покупателя сырой нефти у государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Как утверждает следователь, венесуэльская государственная нефтегазовая компания поручила Tipco переводить деньги на португальский счет Achabal.

Представители Tipco и PDVSA отказались комментировать ситуацию.

В ноябре 2020 года глава тайской компании заявил, что по запросу Госдепартамента США процесс свертывания закупок венесуэльской нефти был завершен.

В январе 2019 года Вашингтон ввел санкции против PDVSA, а также других ключевых юридических и физических лиц, связанных с правительством Николаса Мадуро.

В апреле 2019 года под американские санкции попали 34 танкера, используемые для экспорта черного золота.

По данным Bloomberg, в результате ограничений США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. Однако, несмотря на санкции, правительство страны продолжает прямые поставки сырой нефти Китаю и другим партнерам.

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