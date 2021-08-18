В США судят американца за ремонт российского истребителя для ВВС Венесуэлы

Вашингтон, 18 августа. Американский бизнесмен был обвинен в нарушении санкций и легализации доходов за предположительную помощь ВВС Венесуэлы в осуществлении ремонта военного самолета. Об этом сообщает Окружной суд США по Южному округу Флориды.

#18Ago ???????????????? Jorge Nóbrega fue detenido en Miami por prestar servicios a la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana sin licencia y en contra de leyes y sanciones de Estados Unidos. Además, de lavar dinero con esas operaciones ilícitas.#SomosFronteraVivahttps://t.co/yTOrsIr0RF — Frontera Viva (@fronteravivanew) August 18, 2021

Исполнительный директор компании Achabal Technologies Inc Хорхе Нобрега был взят под стражу в Майами. Он должен предстать перед судом сегодня.

Следствие настаивает на том, что Нобрега осуществлял противозаконные действия, помогая Военно-воздушным силам Венесуэлы в ремонте самолетов.

В апреле 2019 года правительство США открыло расследование против бизнесмена за помощь армии Венесуэлы в восстановлении российского истребителя Су-30 без разрешения американских властей.

Согласно письменным показаниям следователя, в попытке скрыть факт получения платежа от правительства Венесуэлы Нобрега, предположительно, открыл банковский счет для Achabal Technologies в Португалии, куда «неоднократно получал платежи за свои услуги для Венесуэлы».

Некоторые средства поступали от тайской компании Tipco Asphalt PCL, крупного покупателя сырой нефти у государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Как утверждает следователь, венесуэльская государственная нефтегазовая компания поручила Tipco переводить деньги на португальский счет Achabal.

La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU inició la pesquisa contra el empresario Jorge Nóbrega, acusado de lavado de dinero https://t.co/ul5rp3LrTA #Corrupción ????️ por @gabrielamor — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 18, 2021

Представители Tipco и PDVSA отказались комментировать ситуацию.

В ноябре 2020 года глава тайской компании заявил, что по запросу Госдепартамента США процесс свертывания закупок венесуэльской нефти был завершен.

В январе 2019 года Вашингтон ввел санкции против PDVSA, а также других ключевых юридических и физических лиц, связанных с правительством Николаса Мадуро.

В апреле 2019 года под американские санкции попали 34 танкера, используемые для экспорта черного золота.

По данным Bloomberg, в результате ограничений США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. Однако, несмотря на санкции, правительство страны продолжает прямые поставки сырой нефти Китаю и другим партнерам.