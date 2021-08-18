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Российские военные завершили испытания Су-34 в связке с ракетами Х-35У
Армия
Российские военные завершили испытания Су-34 в связке с ракетами Х-35У
ru.wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov

Москва, 18 августа. Российские военные завершили интеграцию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с противокорабельными ракетами Х-35У. Связку тестировали в разных погодных и природных условиях.

Во время финального этапа летом 2021 года на Дальнем Востоке были выполнены боевые пуски. Об этом изданию «Известия» рассказал источник в Минобороны России. Он отметил, что испытания были признаны успешными.

Возможности противокорабельных снарядов тестировались экипажами 277-го бомбардировочного авиаполка на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре. Работы по интеграции этих ракет с Су-34 начались еще в 2018 году, говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении испытаний крылатых ракет «Циркон». Обозреватели американского издания The National Interest признали, что США не могут перехватить этого «гиперзвукового монстра» России, передает «Царьград».

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