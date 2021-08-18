Изменения породили ожидания: Тунис столкнется с нерешенными экономическими проблемами

Тунис, 18 августа. Жители североафриканской страны поддержали усилия президента по борьбе с коррупцией и защите покупательной способности на фоне того, что месяцем ранее Каис Саид приостановил работу правительства, отстранил Хишама Машиши от должности премьера и встал во главе исполнительной власти.

Национальный лидер не только раскритиковал десятилетнюю экономическую политику Туниса, но и призвал трейдеров снизить цены на продукты питания и лекарства. Кроме того, президент обвинил бизнесменов в краже миллиардов долларов и направил полицейских расследовать коррупцию в промышленности.

«Граждане успокоились, да и цены на все упали», — отметила местная жительница.

Теперь перед президентом стоит задача назначить новое правительство и уточнить общую экономическую политику, либо разъяснить, как именно власти профинансируют государственный дефицит и погасят долги. При этом Тунис оказался между молотом международных кредиторов, требующих непопулярных реформ, и наковальней профсоюза, призывающего улучшить положение граждан.

Нерешенные проблемы

Экономисты и политики сомневаются в планах Каиса Саида по бюджету на 2022 год, поскольку действия национального лидера уже приостановили и без того затянувшиеся переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе, которая, как ожидалось, позволит увеличить материальную помощь и предотвратить кризис в государственных финансах Туниса.

Страна погасила более миллиарда долларов долга за счет валютных резервов, но общая сумма значительно не уменьшилась. Кроме того, нужно профинансировать прогнозируемый дефицит бюджета и выплатить зарплату работникам государственного сектора. Тунисский профсоюз и иностранные кредиторы считают, что стране крайне необходимо возобновить переговоры с МВФ.

«К сожалению, у нас не так много вариантов. Часы тикают перед лицом экономических проблем», — добавил помощник генсека профсоюза.

По его словам, с одной стороны, реформы, необходимые для получения кредита МВФ, сыграют роль и в восстановлении разрушающейся экономики, но с другой изменения произойдут, когда настроения в обществе очень нестабильны. Сменявшие друг друга правительства не разрешили экономические и социальные проблемы Туниса, а грубо злоупотребили государственными услугами, особенно в сфере транспорта, здравоохранения и образования.

Поддержка дружественных стран

Местный экономист считает, что помощь Персидского залива даст президенту пространство для финансового маневрирования и позволит немедленно начать политические реформы, за которыми последуют и экономические. Однако если такой подход предполагает шаги, угрожающие демократии Туниса, тогда западные кредиторы не поддержат действия.

Кроме того, у Каиса Саида есть реальная возможность заручиться широким народным содействием, чтобы предложить реформы, в которых нуждается экономика. Национальный профсоюз уже поддержал как некоторые изменения в государственных компаниях, так и пересмотр субсидий.

Противники президента описывают действия Каиса Саида как неэффективные, направленные на простаков, перед которыми можно предстать спасителем. Спикер парламента Рашид аль-Ганнуши вообще обвинил лидера страны в «государственном перевороте против Конституции».

Однако неделю назад президент заявил, что не потерпит тех, кто монополизирует товары и делает продукты дорогими. Министерство торговли сразу запустило цифровую систему, которая позволяет удаленно следить за продаваемым ассортиментом. Теперь Каис Саид отвечает за решение хронических экономических проблем Туниса, включая дефицит государственных финансов, который может подорвать политический переход.