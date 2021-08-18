Россияне высмеяли решение Украины выйти из соглашения СНГ по космосу

Москва, 18 августа. Заявление украинских властей об отказе от сотрудничества в космической отрасли со странами СНГ вызвало смех у российских пользователей Сети.

Киев объявил о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу. В Киеве подчеркивают, что эти соглашения больше не соответствуют интересам Украины и не имеют для нее практического значения.

Это решение прокомментировали российские пользователи в Сети. Они отнеслись к заявлению депутатов с юмором и достойно оценили очередную «хохму» Киева. Некоторые читатели «расстроились», что у Украины не получиться построить базу на Сириусе.

«Шах и мат, Рогозин», — высмеял решение Киева пользователь EDD KORVIN.

Читатель с ником ted smit «испугался», что теперь России придется «закрыть» Байконур. Однако большая часть комментаторов уверена, что такое решение Киева абсолютно никак не отразится на космической отрасли стран СНГ, включая Россию.

Ранее Рогозин рассказал о секретных плакатах на предприятии Роскосмоса. Больше всего представителей СМИ заинтересовало изображение с надписью ««Сармату» виза не нужна», пишет «Царьград».