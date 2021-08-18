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Радикалы атаковали колледж на севере Нигерии

Весь мир
Радикалы атаковали колледж на севере Нигерии
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 18 августа. Боевики взяли в заложники пятнадцать студентов и пять сотрудников сельскохозяйственного колледжа в северной провинции Замфара, передает нигерийская газета Daily Trust со ссылкой на очевидцев.

Нападение произошло ночью. Неизвестные убили двух охранников и проникли в общежитие учебного заведения. Также на месте происшествия скончался один полицейский.

По данным ООН, с декабря 2021 боевики похитили более 950 учащихся по всей Нигерии. Большинство из них освободили после переговоров с местными властями. Последний случай произошел в городе Кагара, где злоумышленники запросили выкуп за студентов и преподавателей государственного колледжа.

Чаще всего бандиты преследуют финансовую выгоду, но власти Нигерии обеспокоены растущим уровнем преступности на северо-западе и северо-востоке страны. С каждым днем грабежей и налетов на населенные пункты становится больше.

Ранее ФАН приводил слова начальника иммиграционной службы Нигерии Мухаммада Бабандеде. Он предупреждал, что отдельные группировки пройдут военную подготовку совместно с радикалами «Боко Харам»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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