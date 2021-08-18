Мавританская оппозиция призвала президента спасти страну

Нуакшот, 18 августа. Оппозиционные партии, представленные в парламенте, призвали президента Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани принять срочные меры по решению ряда острых вопросов.

Члены Народного прогрессивного альянса, Партии будущего и исламистского Национального движения за реформы и развитие («Тавассуль») в понедельник, 16 августа, выступили с совместным заявлением. Они сообщили о необходимости устранения «всех форм маргинализации в политике правительства».

«Мы бьем тревогу и обращаемся к президенту с просьбой осознать масштабы опасностей, угрожающих стране», — сказали оппозиционеры.

Парламентарии указали на важность принятия серьезных мер по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Последняя, по их словам, процветает в государстве.

Партии призвали к строгому применению законов и всех мер для борьбы с рабством и социальными практиками, связанными с этим явлением. Кроме того, они считают, что власти должны заботиться об облегчении бремени граждан. Это можно осуществить путем контроля ценообразования на основные товары потребления.

В заключение оппозиционеры потребовали от правительства обеспечить безопасность граждан и более эффективно бороться с преступностью. Проблема, на их взгляд, требует усиленного контроля.

В ответ на заявление глава государства накануне провел консультативную встречу с лидерами партий, представленных в парламенте. Среди участников — члены Союза за республику, Блока демократических сил, Союза прогрессивных сил, Национального демократического альянса и других организаций.

При этом руководитель Народного прогрессивного альянса Мессауд Ульд Белхейр отклонил приглашение президента. Его примеру последовали представители других фракций, выступивших с критикой правительства. Таким образом, очная ставка провалилась.

В июле Аль-Газуани исключил любые политические переговоры с оппозицией.

«Когда говорим о национальном диалоге, мы склонны думать, что находимся в разгаре кризиса. Однако в Мавритании дело обстоит иначе», — заявил глава государства.

Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани занял пост президента в августе 2019 года. Он одержал победу на выборах 22 июня, набрав 52% голосов.

На протяжении первых месяцев пребывания у власти политик пытался привлечь оппозицию на свою сторону. Но усилия оказались безуспешны. Партии считают, что нынешняя администрация привела к ухудшению ситуации в стране.