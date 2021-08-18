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Власти Нигерии предупредили граждан о возможных терактах на севере страны
Весь мир
Власти Нигерии предупредили граждан о возможных терактах на севере страны
Global Look Press  /  © / Xinhua

Абуджа, 18 августа. Группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) готовится атаковать жителей северного штата Плато. Об этом сообщила служба государственной безопасности Нигерии.

«В провинции объявлен повышенный уровень тревоги. При обнаружении подозрительных лиц обращайтесь в полицию», — говорится в заявлении федерального органа.

Уровень преступности в африканской стране растет с каждым днем. Вооруженные группировки постоянно совершают налеты на населенные пункты, грабят и убивают мирных граждан.

Власти государства не дают позитивных прогнозов. Правоохранительные структуры страны прилагают максимальные усилия для борьбы с бандитами и террористами, но число нападений не уменьшается.

Так, 4 августа от рук радикалов погибли 68 человек. Жертвы проживали в штате Кадуна. Заметно пострадала инфраструктура региона. Боевики разрушили десятки домов и уничтожили 68 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Однако некоторые операции проходят успешно. В начале июля правоохранительные органы спасли из плена 100 человек. Заложников около месяца силой удерживали в лесах рядом с деревней Манава.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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