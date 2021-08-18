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Капитан «Ники» рассказал, как команда завоевала первое место на чемпионате РФ по яхтингу

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:41
Спорт

Санкт-Петербург, 18 августа. Экипаж яхты «Ника» класса Л-6 лидировал в парусной гонке на соревнованиях по яхтингу. Капитан Вадим Манухин и мастер спорта Александр Ган рассказали о подготовке команды.

Медиацентр «Патриот» пригласил журналистов на пресс-конференцию, посвященную результатам чемпионата России по яхтингу. Спикерами брифинга выступили капитан яхты-победителя «Ника» Вадим Манухин и старший заместитель Александр Ган. Одной из наиболее любопытных тем конференции стала победа команды. Манухин отметил в интервью, что экипажу удалось занять первое место благодаря тщательной подготовке.

«Яхтенный спорт — технический. Поэтому результат складывается из многих составляющих: подготовка яхты, паруса, подготовка команды. На яхте культивируются и тренировки, поддерживаем матчасть в хорошем состоянии. Сама гонка тоже много значит, тут уже различные условия, обстоятельства могут сказаться на результате», — отметил капитан.

Ган подчеркнул: соревнования удалось провести при поддержке яхт клуба Петербурга и парусного союза. Теперь команда ожидает церемонию награждения, которая состоится 18 августа.

«Ника» одержала победу, лидировав в четырех этапах чемпионата. Всего один раз экипаж занял третье место. Всего на старт соревнований вышли 12 команд в рамках XXV Санкт-Петербургской парусной недели, передает ФАН.

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гонка чемпионат россии яхтинг
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