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Олег Нилов: Депутатов нужно наказывать за обман своих избирателей
Политика
Олег Нилов: Депутатов нужно наказывать за обман своих избирателей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Государственной думы Олег Нилов заявил ФАН, что каждый человек должен нести ответственность за свои слова и поступки.

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по контролю и регламенту в эксклюзивном интервью рассказал подробности законопроекта, который он внес накануне. Нилов предлагает установить уголовную ответственность для народных избранников за невыполнение ими обещаний, которые они дают перед выборами.

Олег Нилов: За обман избирателей депутат должен нести уголовную ответственность
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

— Олег Анатольевич, какие наказания вы предлагаете за обман депутатами своим избирателей?

— Виды наказания есть в законе, в основном это штраф, могут быть и исправительные работы. Почему уголовная статья? Потому что только осужденный депутат слагает свой мандат, и другого способа отозвать его практически нет. Раз так, я предлагаю считать такой обман или политическое мошенничество, как хотите, действительно уголовно наказуемым деянием, которое ведет к сложению мандата.

Примеров отзыва депутатов, которые обманывают своих избирателей или вообще ничего не делают, на самом деле огромное количество. Мы слышим это уже десятки лет, граждане говорят: «Ну что это такое, давайте уже закон об отзыве депутата!»

— Получается, что ваш законопроект и об этом тоже?

— Именно так. Если что-то действительно будет доказано в суде. Чтобы этот спор был предметным, в другой закон я предложил внести в обязательном порядке то, что во время предвыборной кампании каждый кандидат обязан предоставлять свою программу, если он одномандатник, и программу партии, если партийный.

Конечно, он может и вовсе не предоставлять никакую программу, но это должно быть публично озвучено: «Ничего не обещаю и ничего делать не буду». Человек имеет такое право, и тогда у него нет такой ответственности, понимаете? Но люди обязательно должны будут это прочитать, например, придя на избирательный участок.

Ну а как иначе, если мы все живем в договорном мире, где все — на основе договоров, и за невыполнение, а тем более обман, мошенничество — штрафные санкции?

Олег Нилов: Депутатов нужно наказывать за обман своих избирателей
Федеральное агентство новостей  / 

— Кто все это будет отслеживать?

— Сами избиратели.

— То есть я, как избиратель, говорю: «Мой депутат не выполнил такое-то обещание, и я подаю на него в суд». Правильно?

— Да-да, и в суде уже принимается решение.

— Как считаете, ваши коллеги примут этот законопроект?

— «Кто ж его посадит, он же памятник...» Примерно так. Но это точно надо делать. Почему государство с нас, граждан, сдирает по три шкуры? Попробуйте сделать шаг влево, шаг вправо, не выполните какой-нибудь договор, и тут же — пени и штрафы. Да теперь даже могут и из последнего жилья выкинуть...

А почему все это не работает наоборот? Ведь каждый гражданин передает своему представителю — депутату, мэру, губернатору и так далее — право распоряжаться 1/150 000 000 долей акций, долей всего богатства России. И что получается? Крокодил не ловится, не растет кокос? А спросить по всей строгости нельзя.

Нет, надо спрашивать! И менять почаще депутатов. А так сидел он в Думе пять лет и ничего не делал. Пришел другой такой же, и опять сидит эти пять лет. И ты ведь его не сковырнешь! Вот они друг друга меняют, как шило на мыло, а толку нет. И страха тоже никакого нет. А так, во всяком случае, будет хоть какой-то мотив шевельнуться.

— В общем, если есть преступление, значит человек должен отвечать за него?

— Конечно. Мы будем обсуждать этот законопроект. Сейчас как раз идет предвыборная кампания, и пусть каждый из кандидатов выскажется, готов ли он нести, даже без этого закона, вот такую уже моральную ответственность? Я, например, готов! В ближайшее время озвучу свои обязательства, а потом буду их выполнять. У нас должна быть персональная ответственность, а не то, что мы видим, к сожалению, сейчас….

Олег Нилов: За обман избирателей депутат должен нести уголовную ответственность
Федеральное агентство новостей  / 

Накануне Олег Нилов внес в Госдуму законопроект №1233926-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания».

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Все новости / Политика / Олег Нилов: Депутатов нужно наказывать за обман своих избирателей
госдума олег нилов законопроект депутат избиратели предвыборная кампания
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