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Спекуляция о запуске «Северного потока — 2» обрушила цену на газ в ЕС
Экономика
Спекуляция о запуске «Северного потока — 2» обрушила цену на газ в ЕС
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 18 августа. Ложный слух о начале работы российского газопровода «Северный поток — 2» оказал влияние на котировки газа по всему Евросоюзу.

Цена за 1000 кубометров голубого топлива упала на 10% на фоне ложных новостей, запущенных спекулянтами. На европейский рынок запустили слух о получении первых объемов газа через «Северный поток — 2». Такая новость обрушила цену, потому что участники рынка ожидали увеличения предложения.

Пока такого не случилось, газ продолжает расти в цене. Европейским странам необходимо пополнять свои запасы на зиму, что подстегивает дополнительный спрос. Свои комментарии по ситуации ФАН дал финансист Салихов.

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евросоюз газ цена на газ Северный поток — 2
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