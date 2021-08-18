Спекуляция о запуске «Северного потока — 2» обрушила цену на газ в ЕС

Брюссель, 18 августа. Ложный слух о начале работы российского газопровода «Северный поток — 2» оказал влияние на котировки газа по всему Евросоюзу.

Цена за 1000 кубометров голубого топлива упала на 10% на фоне ложных новостей, запущенных спекулянтами. На европейский рынок запустили слух о получении первых объемов газа через «Северный поток — 2». Такая новость обрушила цену, потому что участники рынка ожидали увеличения предложения.

Пока такого не случилось, газ продолжает расти в цене. Европейским странам необходимо пополнять свои запасы на зиму, что подстегивает дополнительный спрос. Свои комментарии по ситуации ФАН дал финансист Салихов.