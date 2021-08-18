Представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством

Кабул, 18 августа. Афганистан не будет демократическим государством, заявил представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), слова которого цитирует агентство Reuters.

По словам функционера группировки, ее лидеры намерены управлять страной в соответствии с законами ислама. Кроме того, добавил он, во главе Афганистана, вероятнее всего, встанет совет «Талибана». Лидером при таком варианте останется Хайбатулла Ахундзада.

Taliban council may rule #Afghanistan, Akhundzada likely to remain overall leader

Will not be democracy, ruled under Islamic law #Taliban will ask former soldiers, pilots from Afghan armed forces to join them - senior Taliban member tells @reuters #exclusive #council #military — Global Markets Forum (@ReutersGMF) August 18, 2021

Кроме того, командование группировки намерено призвать представителей афганских вооруженных сил присоединиться к талибам.

В минувшие выходные завершилась масштабная военная кампания «Талибана» по захвату власти в Афганистане, начавшаяся весной на фоне отвода войск США и НАТО из республики. С начала августа радикальное движение активизировало свое наступление на ключевые афганские города, сумев отбить у правительственных войск все региональные центры страны.

Territorial gains the Taliban have made in a month of fighting (9 July - 15 August) pic.twitter.com/aXSwE0fn9s — Gjorgji Kostojchinoski (@gjorgjikost) August 15, 2021

15 августа отряды талибов беспрепятственно вошли в Кабул, а после недолгих переговоров власти республики официально объявили о передаче власти движению. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал с территории страны в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — эту информацию 18-го числа подтвердило Министерство иностранных дел ОАЭ.

Сейчас Афганистан находится под контролем талибов, уже обозначивших некоторые направления своей политики в стране. Так, группировка сообщила, что не планирует проводить репрессии против представителей правительственных войск и их союзников, оставшихся в стране. Также «Талибан» заявил, что позволит женщинам в стране продолжать получать образование и в некоторых случаях работать на телевидении.

Одним из своих приоритетов группировка назвала обеспечение безопасности зарубежных посольств и филиалов международных организаций.

«Талибан не собирается ни с кем враждовать и объявляет о всеобщем помиловании, в том числе для тех, кто воевал с талибами, и афганских переводчиков, которые работали с оккупационным режимом», — заявили в «Талибане».

Между тем зарубежные государства не торопятся признавать правительство талибов. Очевидно, заявления, призванные легитимировать власть радикалов, пока не произвели ожидаемого ими эффекта, и международное сообщество ожидает их подкрепления действиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.