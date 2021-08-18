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Представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:51
Весь мир
Представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

Кабул, 18 августа. Афганистан не будет демократическим государством, заявил представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), слова которого цитирует агентство Reuters.

По словам функционера группировки, ее лидеры намерены управлять страной в соответствии с законами ислама. Кроме того, добавил он, во главе Афганистана, вероятнее всего, встанет совет «Талибана». Лидером при таком варианте останется Хайбатулла Ахундзада.

Кроме того, командование группировки намерено призвать представителей афганских вооруженных сил присоединиться к талибам.

В минувшие выходные завершилась масштабная военная кампания «Талибана» по захвату власти в Афганистане, начавшаяся весной на фоне отвода войск США и НАТО из республики. С начала августа радикальное движение активизировало свое наступление на ключевые афганские города, сумев отбить у правительственных войск все региональные центры страны.

15 августа отряды талибов беспрепятственно вошли в Кабул, а после недолгих переговоров власти республики официально объявили о передаче власти движению. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал с территории страны в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — эту информацию 18-го числа подтвердило Министерство иностранных дел ОАЭ.

Сейчас Афганистан находится под контролем талибов, уже обозначивших некоторые направления своей политики в стране. Так, группировка сообщила, что не планирует проводить репрессии против представителей правительственных войск и их союзников, оставшихся в стране. Также «Талибан» заявил, что позволит женщинам в стране продолжать получать образование и в некоторых случаях работать на телевидении.

Одним из своих приоритетов группировка назвала обеспечение безопасности зарубежных посольств и филиалов международных организаций.

«Талибан не собирается ни с кем враждовать и объявляет о всеобщем помиловании, в том числе для тех, кто воевал с талибами, и афганских переводчиков, которые работали с оккупационным режимом», — заявили в «Талибане».

Между тем зарубежные государства не торопятся признавать правительство талибов. Очевидно, заявления, призванные легитимировать власть радикалов, пока не произвели ожидаемого ими эффекта, и международное сообщество ожидает их подкрепления действиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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