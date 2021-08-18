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Игорь Филиппов объяснил появление слухов о романе с Лидией Вележевой
Шоу-бизнес
Игорь Филиппов объяснил появление слухов о романе с Лидией Вележевой
Кадры из сериала «Тень за спиной»

Москва, 18 августа. Российский артист Игорь Филиппов развеял слухи о тайном романе с коллегой по съемочной площадке, актрисой Лидией Вежелевой. Актер объяснил, как относится к мифам о себе.

Звезде российских мелодрам Игорю Филиппову регулярно приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Так, после появления в сериале «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», артиста заподозрили в тайном романе с актрисой Лидией Вележевой. Однако сам актер по-философски относится к подобным домыслам. Кроме того, Филиппов отметил в программе «Судьба человека», что с артисткой его связывали исключительно профессиональные отношения.

«Я спокойно разговаривал с женой Юлией на эту тему. У меня было очень много подобных историй за всю карьеру — постельных сцен, поцелуев. Это же моя профессия, надо делать все искренне», — признался артист.

Филиппов отметил, что сегодня он сыграл бы свою роль иначе, но в тот момент он еще не был достаточно опытен. Кроме того, артист уже несколько лет счастлив в браке с женой Юлией. Пара неразлучна с 1989 года и воспитывает двоих детей.

Недавно актриса Алена Яковлева подтвердила информацию о своем романе после развода. Звезда призналась, что новые отношения помогли ей забыть о предательстве мужа.

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филиппов звезды судьба человека
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