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Политолог Джаралла объяснил, как ливийский опыт выделяет Шугалея на выборах ЗакСА Петербурга

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:38
Армия
Политолог Джаралла объяснил, как ливийский опыт выделяет Шугалея на выборах ЗакСА Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Санкт-Петербург, 18 августа. Социолог Максим Шугалей имеет уникальный для политика опыт, который может оказаться полезным на посту депутата Петербурга. Об этом сообщил политолог Владимир Джаралла.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей присоединился к предвыборной гонке в состав депутатов ЗакСа Санкт-Петербурга. По мнению политолога Владимира Джараллы, опыт в ливийском плену можно считать уникальным для политика. Эксперт объяснил в интервью изданию iReactor, как особые качества Шугалея помогут ему на посту депутата.

«Его взгляд на проблемы, которые волнуют петербуржцев, будет в значительной степени отличаться реалистичностью, пониманием того, что по-настоящему важно, а также знанием того, насколько важна для людей справедливость», — убежден политолог.

Джаралла также отметил, что ливийский опыт значительно повлиял на взгляды социолога. Именно в тот период Шугалей смог расставить приоритеты. Эти качества могут оказаться крайне полезными для петербургского депутата.

Шугалей также заручился поддержкой политолога Дмитрия Бабича. Эксперт объяснил в интервью ФАН, какую нишу может занять социолог.

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выборы ливия шугалей
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