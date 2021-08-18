Ливень в Москве разрушает городскую инфраструктуру

Очередное стихийное бедствие накрыло столичный регион. В городе ливень, ветер и даже пыльные бури.

Синоптики предрекали, что в ближайшие дни на территории Москвы ожидаются дожди и грозы. Однако горожане оказались не готовы к катаклизмам.

Очевидцы сняли на камеру, как перед ливнем улицы города захватила пыльная буря. Сильный ветер поднял в воздух мусор и пакеты, испуганные жители бегали в поисках укрытия.

В одном из домов в Люберцах порывы ветра снесли окно на балконе. Рама с грохотом упала рядом с припаркованными машинами.

Трагедии удалось избежать и на Манежной площади. Там ветер поднял в воздух стройматериалы. Крупный щит пролетел несколько метров и чуть не врезался в компанию молодых людей. На кадрах, снятых очевидцами, слышан истошный крик девушки, которая чуть не стала жертвой парящей конструкции.

На столицу обрушился сильный ливень. Синоптики передают, что на Белокаменную может выпасть до 33 миллиметров осадков.

Плохая видимость негативно сказывается на ситуации на дорогах. Водители сняли на видео происходящее на Кутузовском проспекте. Автомобилисты медленно передвигаются по проезжей части, сохраняя дистанцию. На лобовых стеклах моментально скапливается дождевая вода, не помогают даже щетки стеклоочистителя.

Ливень повредил и оборудование главной достопримечательности столицы — Красной площади. Потоки воды снесли временное ограждение. Сотрудники пытаются ликвидировать возникшую проблему.