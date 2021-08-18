Неделя российского кино стартовала в Зимбабве

Хараре, 18 августа. В Зимбабве стартовала неделя российского кино. Телезрители увидят фильмы «Жестокий романс», «Дядя Ваня», «Белый тигр», «Курьер» и другие произведения отечественного кинематографа.

Решение о проведении мероприятия приняла Межправительственная российско-зимбабвийская комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству по вопросу взаимодействия в области обмена информацией и осуществления совместных проектов в сфере массовых коммуникаций.

Как отметили в посольстве РФ, граждане страны все больше интересуются изучением нашей культуры. Об этом также свидетельствует успешная работа дистанционных курсов русского языка при Институте дипломатии в Хараре, открытых Санкт-Петербургским государственным университетом.

Ранее зимбабвийские эксперты уже отмечали профессионализм российских кинематографистов. Так, искусствовед Либерти Пазвакавамбва рассказал о ценности фильма «Турист». Специалист заявил, что совместная работа двух государств стала прорывом в индустрии.