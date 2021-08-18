Грузинский политолог объяснил, почему Михаилу Саакашвили никто не верит

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не готов пожертвовать собственной свободой за убеждения и в Тбилиси не вернется, заявил ФАН политолог Арчил Сихарулидзе. Так он прокомментировал заявление скандального политика о желании осенью приехать на родину, чтобы возглавить оппозицию на выборах в органы местного самоуправления.

«В Грузии доверие к заявлениям и обещания Михаила Саакашвили нулевое. Проблема этого политика не в том, что у него «что-то не получилось». Этот человек каждый день дает какие-то громкие обещания, но даже не пытается сдержать слово», — пояснил основатель центра SIKHA foundation.

Политолог напомнил, что экс-президент много раз обещал приехать в Грузию, но задекларированных намерений так и не осуществил.

«Это не первое и не последнее заявление Саакашвили. Все знают, что он не приедет. Его больше не поддерживает Запад, а сам он не готов пожертвовать собственной свободой за убеждения. Саакашвили — не революционер, он не готов сесть в тюрьму ради отстаивания своих целей», — добавил собеседник ФАН.

Арчил Сихарулидзе обратил внимание, что против бывшего президента страны было выдвинуто 11 обвинений, по некоторым из них заочно вынесен приговор. Эксперт уточнил: если бы Саакашвили прилетел в Грузию, его бы сразу задержали и он предстал бы перед судом. Место в тюрьме беглому возмутителю спокойствия гарантировано, заключил политолог.

Ранее грузинские политологи разошлись во мнениях об угрозе ЛГБТ-повестки для их страны.