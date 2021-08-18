Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 20:02
20:00
Общество
Скончался французский актер Тьерри Лиагр
20:00
Видео
То ли глина, то ли блин: москвичи отреагировали на скульптуру на Болотной набережной
19:59
Происшествия
Полицейские вымогали взятку у укравшей деньги женщины в Адыгее
19:58
Общество
Москвичей предупредили о второй волне ливней и гроз в ночь на 19 августа
19:55
Общество
Калининградец встретил удода в морском поселке Янтарный под Калининградом
19:54
Экономика
Глава Минпромторга России принял участие в онлайн-встрече министров БРИКС
19:54
Происшествия
В Волгограде водитель авто сбил отца с ребенком на самокате и скрылся
19:53
Происшествия
Двое взрослых и восьмилетний ребенок утонули во время купания в Удмуртии
19:51
Экономика
Раскрыты причины роста цен на такси в России
19:50
Шоу-бизнес
Ида Галич сделала себе подарок за 35 млн рублей
Все новости

Грузинский политолог объяснил, почему Михаилу Саакашвили никто не верит
Политика
Грузинский политолог объяснил, почему Михаилу Саакашвили никто не верит
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не готов пожертвовать собственной свободой за убеждения и в Тбилиси не вернется, заявил ФАН политолог Арчил Сихарулидзе. Так он прокомментировал заявление скандального политика о желании осенью приехать на родину, чтобы возглавить оппозицию на выборах в органы местного самоуправления.

«В Грузии доверие к заявлениям и обещания Михаила Саакашвили нулевое. Проблема этого политика не в том, что у него «что-то не получилось». Этот человек каждый день дает какие-то громкие обещания, но даже не пытается сдержать слово», — пояснил основатель центра SIKHA foundation.

Политолог напомнил, что экс-президент много раз обещал приехать в Грузию, но задекларированных намерений так и не осуществил.

«Это не первое и не последнее заявление Саакашвили. Все знают, что он не приедет. Его больше не поддерживает Запад, а сам он не готов пожертвовать собственной свободой за убеждения. Саакашвили — не революционер, он не готов сесть в тюрьму ради отстаивания своих целей», — добавил собеседник ФАН.

Арчил Сихарулидзе обратил внимание, что против бывшего президента страны было выдвинуто 11 обвинений, по некоторым из них заочно вынесен приговор. Эксперт уточнил: если бы Саакашвили прилетел в Грузию, его бы сразу задержали и он предстал бы перед судом. Место в тюрьме беглому возмутителю спокойствия гарантировано, заключил политолог.

Ранее грузинские политологи разошлись во мнениях об угрозе ЛГБТ-повестки для их страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Грузинский политолог объяснил, почему Михаилу Саакашвили никто не верит
михаил саакашвили грузия политика арчил сихарулидзе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru